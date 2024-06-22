Россияне ударили ФАБ-1500 по Боровой на Харьковщине, есть раненый – Тимошко
Вчера, 21 июня, россияне ударили по поселку Боровая бомбой весом 1,5 тонны, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
«Поселок Боровая. 21 июня войска РФ нанесли удары с применением ФАБ-1500 с модулем УМПК. Повреждены до десяти частных домовладений, магазины, автомобили. Телесные повреждения получил гражданский мужчина», – рассказал Тимошко.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Борова, Боровая, Владимир Тимошко, поранений, раненый, россияне, ФАБ-1500, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 08:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 21 июня, россияне ударили по поселку Боровая бомбой весом 1,5 тонны, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".