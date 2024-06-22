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Россияне ударили ФАБ-1500 по Боровой на Харьковщине, есть раненый – Тимошко

Происшествия 08:47   22.06.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили ФАБ-1500 по Боровой на Харьковщине, есть раненый – Тимошко

Вчера, 21 июня, россияне ударили по поселку Боровая бомбой весом 1,5 тонны, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Поселок Боровая. 21 июня войска РФ нанесли удары с применением ФАБ-1500 с модулем УМПК. Повреждены до десяти частных домовладений, магазины, автомобили. Телесные повреждения получил гражданский мужчина», – рассказал Тимошко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 08:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 21 июня, россияне ударили по поселку Боровая бомбой весом 1,5 тонны, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".