Росіяни вдарили ФАБ-1500 по Боровій на Харківщині, є поранений – Тимошко
Учора, 21 червня, росіяни вдарили по селищу Борова бомбою вагою 1,5 тонни, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
«Селище Борова. 21 червня війська рф завдали удари з застосуванням ФАБ-1500 з модулем УМПК. Пошкоджено до десяти приватних домоволодінь, магазини, автомобілі. Тілесні ушкодження отримав цивільний чоловік», – розповів Тимошко.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Борова, Владимир Тимошко, поранений, росіяни, ФАБ-1500, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 08:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора, 21 червня, росіяни вдарили по селищу Борова бомбою вагою 1,5 тонни, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.".