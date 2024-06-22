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Росіяни вдарили ФАБ-1500 по Боровій на Харківщині, є поранений – Тимошко

Події 08:47   22.06.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили ФАБ-1500 по Боровій на Харківщині, є поранений – Тимошко

Учора, 21 червня, росіяни вдарили по селищу Борова бомбою вагою 1,5 тонни, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

«Селище Борова. 21 червня війська рф завдали удари з застосуванням ФАБ-1500 з модулем УМПК. Пошкоджено до десяти приватних домоволодінь, магазини, автомобілі. Тілесні ушкодження отримав цивільний чоловік», – розповів Тимошко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 08:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора, 21 червня, росіяни вдарили по селищу Борова бомбою вагою 1,5 тонни, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.".