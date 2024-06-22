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РСЗВ і КАБами били вночі росіяни по Харківщині, зруйновані дитсадок і будинки

Події 08:26   22.06.2024
Оксана Якушко
РСЗВ і КАБами били вночі росіяни по Харківщині, зруйновані дитсадок і будинки

Росіяни вдарили по селу під Боровою та Вільхівці, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

22 червня 01:45 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, село Підлиман. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені приватні домоволодіння, три магазини, приміщення дошкільного закладу, будинок культури, два автомобілі.

21 червня 22:53 Харківський р-н, Вільхівська ТГ, с. Вільхівка, вул. Влучання КАБ на відкритій місцевості. Пошкоджені вікна приватного будинку.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 08:26;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по селу під Боровою та Вільхівці, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".