РСЗВ і КАБами били вночі росіяни по Харківщині, зруйновані дитсадок і будинки

Росіяни вдарили по селу під Боровою та Вільхівці, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

22 червня 01:45 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, село Підлиман. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені приватні домоволодіння, три магазини, приміщення дошкільного закладу, будинок культури, два автомобілі.

21 червня 22:53 Харківський р-н, Вільхівська ТГ, с. Вільхівка, вул. Влучання КАБ на відкритій місцевості. Пошкоджені вікна приватного будинку.