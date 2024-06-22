РСЗВ і КАБами били вночі росіяни по Харківщині, зруйновані дитсадок і будинки
Росіяни вдарили по селу під Боровою та Вільхівці, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
22 червня 01:45 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, село Підлиман. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені приватні домоволодіння, три магазини, приміщення дошкільного закладу, будинок культури, два автомобілі.
21 червня 22:53 Харківський р-н, Вільхівська ТГ, с. Вільхівка, вул. Влучання КАБ на відкритій місцевості. Пошкоджені вікна приватного будинку.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: КАБ, Олег Синегубов, росіяни, рсзо, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 08:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили по селу під Боровою та Вільхівці, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".