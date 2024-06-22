РСЗО и КАБами били ночью россияне по Харьковщине, повреждены детсад и дома

Россияне ударили по селу под Боровой и Ольховке, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

22 июня 01:45 Изюмский р-н, Боровская ТГ, село Подлиман. В результате обстрела из РСЗО повреждены частные домовладения, три магазина, помещения детсада, дом культуры, два автомобиля.

21 июня 22:53 Харьковский р-н, Ольховская ТГ, с. Ольховка, ул. Попадание КАБ по открытой местности. Повреждены окна частного дома.