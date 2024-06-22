Live
  • Сб 22.06.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.43

РСЗО и КАБами били ночью россияне по Харьковщине, повреждены детсад и дома

Происшествия 08:26   22.06.2024
Оксана Якушко
РСЗО и КАБами били ночью россияне по Харьковщине, повреждены детсад и дома

Россияне ударили по селу под Боровой и Ольховке, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

22 июня 01:45 Изюмский р-н, Боровская ТГ, село Подлиман. В результате обстрела из РСЗО повреждены частные домовладения, три магазина, помещения детсада, дом культуры, два автомобиля.

21 июня 22:53 Харьковский р-н, Ольховская ТГ, с. Ольховка, ул. Попадание КАБ по открытой местности. Повреждены окна частного дома.

Читайте также: Сегодня 22 июня: какой день в истории

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 22.06: ночные удары по детсаду и домам
Главные новости Харькова 22.06: ночные удары по детсаду и домам
22.06.2024, 08:52
РСЗО и КАБами били ночью россияне по Харьковщине, повреждены детсад и дома
РСЗО и КАБами били ночью россияне по Харьковщине, повреждены детсад и дома
22.06.2024, 08:26
Сегодня 22 июня: какой день в истории
Сегодня 22 июня: какой день в истории
22.06.2024, 06:00
Главные новости Харькова 21 июня: приговор корректировщику, утонул ребенок
Главные новости Харькова 21 июня: приговор корректировщику, утонул ребенок
21.06.2024, 23:06
Утонувшая в Харькове девочка купалась без спроса и не умела плавать — полиция
Утонувшая в Харькове девочка купалась без спроса и не умела плавать — полиция
21.06.2024, 21:59
Россияне ударили ФАБ-1500 по Боровой на Харьковщине, есть раненый – Тимошко
Россияне ударили ФАБ-1500 по Боровой на Харьковщине, есть раненый – Тимошко
22.06.2024, 08:47

Новости по теме:

13:58
Россияне бьют КАБами по Липцам и атакуют Синьковку на Харьковщине — ГШ ВСУ
19:55
40-50 КАБов «прилетают» в день по селу Липцы и его окрестностям — боец НГУ
14:10
Сейчас 7 боев на Купянском направлении Харьковщины — Генштаб ВСУ на 13:00
09:03
Терехов заявил о двух пострадавших от удара КАБами по Харькову
20:58
Под ударами днем были два детских лагеря в Харькове: прокуратура об обстрелах

Вы читали новость: «РСЗО и КАБами били ночью россияне по Харьковщине, повреждены детсад и дома»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 08:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили по селу под Боровой и Ольховке, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".