Харьковчанин хотел, чтобы РФ нанесла ядерный удар по Украине

37-летний житель Шевченковского района со своего смартфона одобрительно комментировал обстрелы РФ Харькова в телеграмм-каналах, распространял и указывал места попадания российских снарядов по жилым массивам города, сообщила Нацполиция.

Один из ударов по городу харьковчанин прокомментировал так: «Расходимся спать, походу горит, что надо».

В 2023 году мужчина в одной из пророссийских групп в телеграмме писал, что войскам РФ нужно еще больше обстреливать Украину, а по западной ее части вообще нанести ядерный удар, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Также он распространял ложную информацию об украинских военнослужащих, которые якобы уничтожили Мариуполь и убивали мирное население.

26 июня 37-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).