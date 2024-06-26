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Харьковчанин хотел, чтобы РФ нанесла ядерный удар по Украине

Происшествия 19:00   26.06.2024
Оксана Якушко
Харьковчанин хотел, чтобы РФ нанесла ядерный удар по Украине

37-летний житель Шевченковского района со своего смартфона одобрительно комментировал обстрелы РФ Харькова в телеграмм-каналах, распространял и указывал места попадания российских снарядов по жилым массивам города, сообщила Нацполиция.

Один из ударов по городу харьковчанин прокомментировал так: «Расходимся спать, походу горит, что надо».

В 2023 году мужчина в одной из пророссийских групп в телеграмме писал, что войскам РФ нужно еще больше обстреливать Украину, а по западной ее части вообще нанести ядерный удар, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Также он распространял ложную информацию об украинских военнослужащих, которые якобы уничтожили Мариуполь и убивали мирное население.

26 июня 37-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 19:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37-летний житель Шевченковского района со своего смартфона одобрительно комментировал обстрелы РФ Харькова в телеграмм-каналах, распространял и указывал места попадания российских снарядов по жилым массивам города, сообщила Нацполиция.".