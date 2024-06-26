Харьковчанин хотел, чтобы РФ нанесла ядерный удар по Украине
37-летний житель Шевченковского района со своего смартфона одобрительно комментировал обстрелы РФ Харькова в телеграмм-каналах, распространял и указывал места попадания российских снарядов по жилым массивам города, сообщила Нацполиция.
Один из ударов по городу харьковчанин прокомментировал так: «Расходимся спать, походу горит, что надо».
В 2023 году мужчина в одной из пророссийских групп в телеграмме писал, что войскам РФ нужно еще больше обстреливать Украину, а по западной ее части вообще нанести ядерный удар, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Также он распространял ложную информацию об украинских военнослужащих, которые якобы уничтожили Мариуполь и убивали мирное население.
26 июня 37-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Читайте также: Экс-заместителю мэра Купянска, работавшему на оккупантов, грозит пожизненное
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, Харьков, ядерный удар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковчанин хотел, чтобы РФ нанесла ядерный удар по Украине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 19:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37-летний житель Шевченковского района со своего смартфона одобрительно комментировал обстрелы РФ Харькова в телеграмм-каналах, распространял и указывал места попадания российских снарядов по жилым массивам города, сообщила Нацполиция.".