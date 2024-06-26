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Харків’янин хотів, щоб РФ завдала ядерного удару по Україні

Події 19:00   26.06.2024
Оксана Якушко
Харків’янин хотів, щоб РФ завдала ядерного удару по Україні

37-річний житель Шевченківського району зі свого смартфона  схвально коментував обстріли РФ Харкова у телеграм-каналах, поширював і вказував місця влучення російських снарядів житловими масивами міста, повідомила Нацполіція.

Один з ударів по місту харків’янин прокоментував так: «Расходимся спать, походу горит, что надо».

У 2023 році чоловік в одній з проросійських груп у телеграмі писав, що військам РФ треба ще більше обстрілювати Україну, а по західній її частині взагалі завдати ядерного удару, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Також він поширював неправдиву інформацію щодо українських військовослужбовців, які начебто знищили Маріуполь та вбивали мирне населення.

26 червня 37-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 19:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "37-річний житель Шевченківського району зі свого смартфона  схвально коментував обстріли РФ Харкова у телеграм-каналах, поширював і вказував місця влучення російських снарядів житловими масивами міста, повідомила Нацполіція.".