Харків’янин хотів, щоб РФ завдала ядерного удару по Україні

37-річний житель Шевченківського району зі свого смартфона схвально коментував обстріли РФ Харкова у телеграм-каналах, поширював і вказував місця влучення російських снарядів житловими масивами міста, повідомила Нацполіція.

Один з ударів по місту харків’янин прокоментував так: «Расходимся спать, походу горит, что надо».

У 2023 році чоловік в одній з проросійських груп у телеграмі писав, що військам РФ треба ще більше обстрілювати Україну, а по західній її частині взагалі завдати ядерного удару, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Також він поширював неправдиву інформацію щодо українських військовослужбовців, які начебто знищили Маріуполь та вбивали мирне населення.

26 червня 37-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).