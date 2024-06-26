Мемориальную доску погибшей защитнице из «Кракена» открыли в Харькове (фото)

В Харьковской гимназии №63 в Немышлянском районе увековечили память защитницы Украины Дарьи Васильевой.

Как сообщили в Харьковском горсовете, в открытии мемориальной доски приняли участие представители райадминистрации, родные погибшей, одноклассники, учителя, побратимы.

Отмечается, что Дарья Васильева (позывной – Горн) родилась 20 сентября 2000 года. Служила в подразделении «Кракен». Погибла 3 марта 2022 года в результате ракетного удара.

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