Мемориальную доску погибшей защитнице из «Кракена» открыли в Харькове (фото)
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
В Харьковской гимназии №63 в Немышлянском районе увековечили память защитницы Украины Дарьи Васильевой.
Как сообщили в Харьковском горсовете, в открытии мемориальной доски приняли участие представители райадминистрации, родные погибшей, одноклассники, учителя, побратимы.
Отмечается, что Дарья Васильева (позывной – Горн) родилась 20 сентября 2000 года. Служила в подразделении «Кракен». Погибла 3 марта 2022 года в результате ракетного удара.
Читайте также: Две мемориальные доски погибшим защитникам открыли в школах Харькова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Kraken, доска, защитница, мемориальная, память, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мемориальную доску погибшей защитнице из «Кракена» открыли в Харькове (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 12:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской гимназии №63 в Немышлянском районе увековечили память защитницы Украины Дарьи Васильевой.".