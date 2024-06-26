Live
  • Ср 26.06.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.55

Мемориальную доску погибшей защитнице из «Кракена» открыли в Харькове (фото)

Общество 12:55   26.06.2024
Виктория Яковенко
Мемориальную доску погибшей защитнице из «Кракена» открыли в Харькове (фото) Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

В Харьковской гимназии №63 в Немышлянском районе увековечили память защитницы Украины Дарьи Васильевой.

Как сообщили в Харьковском горсовете, в открытии мемориальной доски приняли участие представители райадминистрации, родные погибшей, одноклассники, учителя, побратимы.

Отмечается, что Дарья Васильева (позывной – Горн) родилась 20 сентября 2000 года. Служила в подразделении «Кракен». Погибла 3 марта 2022 года в результате ракетного удара.

01
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
02
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
04
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
05
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
06
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Читайте также: Две мемориальные доски погибшим защитникам открыли в школах Харькова

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Нажился» на ремонте военной техники: в Харькове попался директора предприятия
«Нажился» на ремонте военной техники: в Харькове попался директора предприятия
26.06.2024, 12:00
Главные новости Харькова 26 июня: два жителя Харьковщины вернулись из плена
Главные новости Харькова 26 июня: два жителя Харьковщины вернулись из плена
26.06.2024, 14:10
США определили для Путина «красные линии» на Харьковщине — Мусиенко
США определили для Путина «красные линии» на Харьковщине — Мусиенко
26.06.2024, 09:52
Появились фото последствий «прилета» по дачам под Харьковом, 6 пострадавших
Появились фото последствий «прилета» по дачам под Харьковом, 6 пострадавших
26.06.2024, 09:25
Субботний «прилет» по Гагарина: мэрия одобрила неотложный ремонт двух домов
Субботний «прилет» по Гагарина: мэрия одобрила неотложный ремонт двух домов
26.06.2024, 13:49
Харьковский облсовет может присвоить статус «почетные» 7 гражданам: список
Харьковский облсовет может присвоить статус «почетные» 7 гражданам: список
26.06.2024, 12:32

Новости по теме:

22:00
Памятник Солдату в Харькове vs Kraken: Немичев отреагировал на «смешной арт»
09:41
Российская пропаганда не знала, в чем обвинить «Kraken», и придумала лосенка
18:31
Что не так с фортификациями на Харьковщине, проанализировал Немичев из Kraken
23:01
Немичев: не говорил об «изоляции Харькова» и «перерезании дороги на Киев»
22:01
Немичев спрогнозировал The Economist, чего РФ может добиться на Харьковщине

Вы читали новость: «Мемориальную доску погибшей защитнице из «Кракена» открыли в Харькове (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 12:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской гимназии №63 в Немышлянском районе увековечили память защитницы Украины Дарьи Васильевой.".