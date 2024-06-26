Меморіальну дошку загиблій захисниці з «Кракену» відкрили в Харкові (фото)
Фото: Харківська міськрада
У Харківській гімназії №63 в Немишлянському районі увічнили пам’ять захисниці України Дар’ї Васильєвої.
Як повідомили у Харківській міськраді, у відкритті меморіальної дошки взяли участь представники райадміністрації, рідні загиблої, однокласники, вчителі, побратими.
Зазначається, що Дар’я Васильєва (позивний – Горн) народилася 20 вересня 2000 року. Служила у підрозділі «Кракен». Загинула 3 березня 2022 року внаслідок ракетного удару.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 12:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській гімназії №63 в Немишлянському районі увічнили пам’ять захисниці України Дар’ї Васильєвої.".