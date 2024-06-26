Live
  • Ср 26.06.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.55

Меморіальну дошку загиблій захисниці з «Кракену» відкрили в Харкові (фото)

Суспільство 12:55   26.06.2024
Вікторія Яковенко
Меморіальну дошку загиблій захисниці з «Кракену» відкрили в Харкові (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харківській гімназії №63 в Немишлянському районі увічнили пам’ять захисниці України Дар’ї Васильєвої.

Як повідомили у Харківській міськраді, у відкритті меморіальної дошки взяли участь представники райадміністрації, рідні загиблої, однокласники, вчителі, побратими.

Зазначається, що Дар’я Васильєва (позивний – Горн) народилася 20 вересня 2000 року. Служила у підрозділі «Кракен». Загинула 3 березня 2022 року внаслідок ракетного удару.

01
Фото: пресслужба Харківської міськради
02
Фото: пресслужба Харківської міськради
04
Фото: пресслужба Харківської міськради
05
Фото: пресслужба Харківської міськради
06
Фото: пресслужба Харківської міськради

Читайте також: Дві меморіальні дошки загиблим захисникам відкрили у школах Харкова

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Суботній “приліт” по Гагаріна: мерія схвалила невідкладний ремонт двох домів
Суботній “приліт” по Гагаріна: мерія схвалила невідкладний ремонт двох домів
26.06.2024, 13:49
ГШ: ворог тричі атакував поблизу Вовчанська, скинув понад 20 КАБ на Харківщину
ГШ: ворог тричі атакував поблизу Вовчанська, скинув понад 20 КАБ на Харківщину
26.06.2024, 13:39
Меморіальну дошку загиблій захисниці з «Кракену» відкрили в Харкові (фото)
Меморіальну дошку загиблій захисниці з «Кракену» відкрили в Харкові (фото)
26.06.2024, 12:55
Знищення «Панцир-С» під Бєлгородом – провал стратегії РФ «буферних зон» – BILD
Знищення «Панцир-С» під Бєлгородом – провал стратегії РФ «буферних зон» – BILD
26.06.2024, 13:26
На Борову вночі скинули ФАБ-500, Куп’янськ дві години зазнавав авіаатак (фото)
На Борову вночі скинули ФАБ-500, Куп’янськ дві години зазнавав авіаатак (фото)
26.06.2024, 13:17
США визначили для Путіна “червоні лінії” на Харківщині – Мусієнко
США визначили для Путіна “червоні лінії” на Харківщині – Мусієнко
26.06.2024, 09:52

Новини за темою:

22:00
Пам’ятник Солдату в Харкові vs Kraken: Немічев відреагував на «смішний арт»
09:41
Російська пропаганда не знала, в чому звинуватити “Kraken”, і вигадала лосеня
18:31
Що не так із фортифікаціями на Харківщині, проаналізував Немічев із Kraken
23:01
Немічев: нічого не казав про «ізоляцію Харкова» і «перерізання дороги на Київ»
22:01
Немічев спрогнозував для The Economist, чого РФ може досягти на Харківщині

Ви читали новину: «Меморіальну дошку загиблій захисниці з «Кракену» відкрили в Харкові (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 12:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській гімназії №63 в Немишлянському районі увічнили пам’ять захисниці України Дар’ї Васильєвої.".