На Харьковщине сбили три вражеских дрона — ВС ВСУ

Воздушное командование «Схід» сообщило, что 27 июня и ночью 28 числа на Харьковском направлении уничтожили три БпЛА разведчика врага.

В частности, защитники поразили «Орлан-10», «SuperCam» и один БпЛА, тип которого устанавливается.