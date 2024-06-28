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На Харьковщине сбили три вражеских дрона — ВС ВСУ

Общество 11:10   28.06.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине сбили три вражеских дрона — ВС ВСУ Фото: Воздушное командование «Схід»

Воздушное командование «Схід» сообщило, что 27 июня и ночью 28 числа на Харьковском направлении уничтожили три БпЛА разведчика врага.

В частности, защитники поразили «Орлан-10», «SuperCam» и один БпЛА, тип которого устанавливается.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 11:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Схід» сообщило, что 27 июня и ночью 28 числа на Харьковском направлении уничтожили три БпЛА разведчика врага.".