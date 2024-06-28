На Харьковщине сбили три вражеских дрона — ВС ВСУ
Фото: Воздушное командование «Схід»
Воздушное командование «Схід» сообщило, что 27 июня и ночью 28 числа на Харьковском направлении уничтожили три БпЛА разведчика врага.
В частности, защитники поразили «Орлан-10», «SuperCam» и один БпЛА, тип которого устанавливается.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, дрони, дроны, разведчики, сбили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 11:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Схід» сообщило, что 27 июня и ночью 28 числа на Харьковском направлении уничтожили три БпЛА разведчика врага.".