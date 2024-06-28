На Харківщині збили три ворожі дрони – ПС ЗСУ

Повітряне командування «Схід» повідомило, що 27 червня та вночі 28 числа на Харківському напрямку знищили три БпЛА розвідники ворога.

Зокрема, захисники вразили «Орлан-10», «SuperCam» та один БпЛА, тип якого встановлюється.