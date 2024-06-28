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На Харківщині збили три ворожі дрони – ПС ЗСУ

Суспільство 11:10   28.06.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині збили три ворожі дрони – ПС ЗСУ Фото: Повітряне командування «Схід»

Повітряне командування «Схід» повідомило, що 27 червня та вночі 28 числа на Харківському напрямку знищили три БпЛА розвідники ворога.

Зокрема, захисники вразили «Орлан-10», «SuperCam» та один БпЛА, тип якого встановлюється.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 11:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряне командування «Схід» повідомило, що 27 червня та вночі 28 числа на Харківському напрямку знищили три БпЛА розвідники ворога.".