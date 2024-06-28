На Харківщині збили три ворожі дрони – ПС ЗСУ
Фото: Повітряне командування «Схід»
Повітряне командування «Схід» повідомило, що 27 червня та вночі 28 числа на Харківському напрямку знищили три БпЛА розвідники ворога.
Зокрема, захисники вразили «Орлан-10», «SuperCam» та один БпЛА, тип якого встановлюється.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, дрони, разведчики, сбили, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 11:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряне командування «Схід» повідомило, що 27 червня та вночі 28 числа на Харківському напрямку знищили три БпЛА розвідники ворога.".