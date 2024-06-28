Противник уже год как никуда не отступает — «Ахиллес»

Командир батальона “Ахиллес” харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко опроверг сообщения некоторых telegram-каналов о якобы отступлении армии РФ на Харьковском направлении.

«Читаю информационные ресурсы разные, обычно это telegram-каналы, проходит такая информация, что противник отступает из Волчанска, а также из Глубокого. Мне знакомые звонят, говорят: «Слушай, а это правда или нет, вы же там воюете?» Я говорю: «Друзья, противник уже год как никуда не отступает и не оставляет своих позиций». Когда противник сдается в плен (подавляющее количество случаев) – это когда Силы обороны создали предпосылки, взяли в окружение, и у противника нет другого выбора, потому что он точно понимает, что погибнет, тогда сдается в плен. Противник покидает нашу землю, когда Силы обороны выбивают его с позиций… Нужно осознать, что это чрезвычайно упорная работа Сил обороны и днем, и ночью», — пояснил Федоренко в эфире нацмарафона.

По словам комбата, россияне восполняют свои потери и заводят на Харьковское направление резервы. При этом, благодаря разрешению союзников наносить удары оружием западного производства по РФ, у оккупантов начались проблемы с логистикой.

«Плюс дополнительно эффективно начали гореть средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны противника. Это очень важно. Потому что чем меньше средств РЭБ и ПВО у противника, тем больше способности у нас залетать дальше на территорию РФ», — отметил командир «Ахиллеса».

Федоренко подчеркнул, что сейчас крайне важно добиться от западных союзников Украины права бить глубже по территории РФ. Комбат считает, что работа украинских дипломатов в этом направлении даст результат.