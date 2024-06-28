Противник уже рік як нікуди не відступає – “Ахіллес”
Командир батальйону “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко спростував повідомлення деяких телеграм-каналів про нібито відступ армії РФ на Харківському напрямку.
“Читаю інформаційні ресурси різні, зазвичай це телеграм-канали, проходить така інформація, що противник відступає з Вовчанська, а також з Глибокого. Мені знайомі дзвонять, кажуть: “Слухай, а це правда чи ні, ви ж там воюєте?”. Я кажу: “Друзі, противник уже рік як нікуди не відступає і не залишає своїх позицій”. Коли противник здається в полон (переважна кількість випадків) – це коли Сили оборони створили передумови, взяли в оточення, і противник не має іншого вибору, тому що він точно розуміє, що загине, тоді здається в полон. Противник залишає нашу землю, коли Сили оборони вибивають його з позицій… Потрібно усвідомити, що це надзвичайно наполеглива робота Сил оборони й удень, і вночі”, – пояснив Федоренко в етері нацмарафону.
За словами комбата, росіяни поповнюють свої втрати та заводять на Харківський напрямок резерви. При цьому завдяки дозволу союзників завдавати ударів зброєю західного виробництва по РФ у окупантів почалися проблеми з логістикою.
“Плюс додатково ефективно почали горіти засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони противника. Це дуже важливо. Тому що чим менше засобів РЕБ і ППО у противника, тим більша здатність у нас залітати далі на територію РФ”, – зазначив командир “Ахіллеса”.
Федоренко підкреслив, що зараз дуже важливо домогтися від західних союзників України права бити глибше по території РФ. Комбат вважає, що робота українських дипломатів у цьому напрямку дасть результат.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ахиллес, війна, федоренко, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 11:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко спростував повідомлення деяких телеграм-каналів про нібито відступ армії РФ на Харківському напрямку".