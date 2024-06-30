«Ежедневно даже не информируем, а уговариваем» — мэр Купянска о выезде людей

Около двухсот человек выехало в течение последнего месяца из Купянской громады Харьковской области, рассказал в эфире нацмарафона начальник городской военной администрации Андрей Беседин.

«Фактически ежедневно даже не информируем, а уговариваем людей, что сейчас лучше покинуть территорию громады. Но, к сожалению, пренебрегают, пишут отказы. В настоящее время на территории Купянской громады проживают 7300 местных жителей, из них 168 детей. И когда мы с ними разговариваем, основной аргумент — это их жилье, имущество, какие-то материальные ценности. К сожалению, жизнь и здоровье никто не сможет компенсировать. Материальные ценности обязательно государство компенсирует, обязательно каждого не оставит один на один со своей бедой, поэтому не нужно пренебрегать, нужно выезжать в более безопасные места», — подчеркнул Беседин.

Он также рассказал, что в громаде работает критическая и гражданская инфраструктура, готовятся к старту онлайн-обучения в сентябре, идет набор в первые классы лицеев, обеспечено автобусное и железнодорожное сообщение с областным центром.

«В 7 км линия фронта от Купянска. Враг постоянно бьет из всего вида вооружения. Это и управляемые авиабомбы, и РСЗО, и артиллерия, и минометы. В последнее время увеличилось применение FPV-дронов по центральной части наших населенных пунктов… Враг постоянно бьет по логистическим путям, пытается сделать невозможным жизнеобеспечение левобережья Купянщины. Ежедневно подвергаются разрушениям логистические пути, но вместе с нашими инженерами и коммунальщиками мы быстро все чиним», — отметил глава ГВА.