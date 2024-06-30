“Щодня навіть не інформуємо, а вмовляємо” – мер Куп’янська про виїзд людей

Близько двохсот людей виїхало протягом останнього місяця із Куп’янської громади Харківської області, розповів в етері нацмарафону начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін.

“Фактично щодня навіть не інформуємо, а вмовляємо людей, що зараз краще покинути територію громади. Але, на жаль, нехтують, пишуть відмови. На даний час на території Куп’янської громади проживають 7300 місцевих мешканців, з них 168 дітей. І коли ми з ними розмовляємо, основний аргумент – це їхнє житло, майно, якісь матеріальні цінності. На жаль, життя та здоров’я ніхто не зможе компенсувати. Матеріальні цінності обов’язково держава компенсує, обов’язково кожного не залишить сам на сам зі своєю бідою, тому не треба нехтувати, треба виїжджати в більш безпечні місця“, — наголосив Беседін.

Він також розповів, що у громаді працює критична та цивільна інфраструктура, готуються до старту онлайн-навчання у вересні, йде набір у перші класи ліцеїв, забезпечене автобусне та залізничне сполучення з обласним центром.

“За 7 км лінія фронту від Куп’янська. Ворог постійно б’є з усього виду озброєння. Це і керовані авіабомби, і РСЗВ, і артилерія, і міномети. Останнім часом збільшилось застосування FPV-дронів саме по центральній частині наших населених пунктів… Ворог постійно б’є по логістичних шляхах, намагається унеможливити нам життєзабезпечення лівобережжя Куп’янщини. І щодня зазнають руйнувань логістичні шляхи, але разом з нашими інженерами та комунальниками ми швидко все лагодимо”, – зазначив очільник МВА.