Терехов рассказал, чего опасался, начиная говорить на украинском
Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Укринформу» заверил: внутреннего перелома при смене языка общения с русского на украинский у него не было, но были опасения.
«У меня не было внутреннего перелома. Я просто хотел говорить правильно, опасался ошибок, не хотел публичных иронических замечаний о том, как говорю. Времени заниматься украинским отдельно с учителем не было. Но однажды начал говорить. А когда сделал первый круг общения, то дальше последовал круг за кругом. Трудности были, но я сделал этот шаг и дальше не возвращался», — сказал Терехов.
Он очередной раз подчеркнул: утверждения, что Харьков был пророссийским или русофильским городом — «это вредный и намеренный миф». По мнению мэра, этот миф продвигали, в том числе, российские медиа, чтобы обосновать вторжение.
«Харьков по сути украинский город, и 24 февраля это доказало. Я хотел бы напомнить, что в первые месяцы войны Харьков бросились защищать харьковчане. Наша сплоченность была не меньше, чем у киевлян, например, ни в формировании подразделений (Харьковская ТРО – одна из наиболее активных), ни в помощи армии со стороны горожан. Да, наши жители часто были носителями русского культурного кода и чаще русскоязычными, но это не делало их меньшими или худшими украинцами. Не следует подчеркивать русскоязычность (мы называем это слобожанскоязычность), которая, к слову, уменьшается. Они украинцы, защищающие и Украину, и Харьков. И Харьков эволюционирует. Он начинает говорить по-украински и в быту, и на улице. Есть семьи, которые вводят по несколько реплик в день, есть те, кто перешел безвозвратно. Это ощущается по всему городу. Но не давите, пусть харьковчане, которые десятилетиями говорили по-русски, переходят в том темпе, в котором могут. Тем более они пытаются это сделать», — заверил мэр Харькова.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 08:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Укринформу» заверил: внутреннего перелома при смене языка общения с русского на украинский у него не было, но были опасения".