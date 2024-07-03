Live
  • Ср 03.07.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 40.75
  • EUR 43.7

Терехов рассказал, чего опасался, начиная говорить на украинском

Политика 08:19   03.07.2024
Оксана Горун
Терехов рассказал, чего опасался, начиная говорить на украинском

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Укринформу» заверил: внутреннего перелома при смене языка общения с русского на украинский у него не было, но были опасения.

«У меня не было внутреннего перелома. Я просто хотел говорить правильно, опасался ошибок, не хотел публичных иронических замечаний о том, как говорю. Времени заниматься украинским отдельно с учителем не было. Но однажды начал говорить. А когда сделал первый круг общения, то дальше последовал круг за кругом. Трудности были, но я сделал этот шаг и дальше не возвращался», — сказал Терехов.

Он очередной раз подчеркнул: утверждения, что Харьков был пророссийским или русофильским городом — «это вредный и намеренный миф». По мнению мэра, этот миф продвигали, в том числе, российские медиа, чтобы обосновать вторжение.

«Харьков по сути украинский город, и 24 февраля это доказало. Я хотел бы напомнить, что в первые месяцы войны Харьков бросились защищать харьковчане. Наша сплоченность была не меньше, чем у киевлян, например, ни в формировании подразделений (Харьковская ТРО – одна из наиболее активных), ни в помощи армии со стороны горожан. Да, наши жители часто были носителями русского культурного кода и чаще русскоязычными, но это не делало их меньшими или худшими украинцами. Не следует подчеркивать русскоязычность (мы называем это слобожанскоязычность), которая, к слову, уменьшается. Они украинцы, защищающие и Украину, и Харьков. И Харьков эволюционирует. Он начинает говорить по-украински и в быту, и на улице. Есть семьи, которые вводят по несколько реплик в день, есть те, кто перешел безвозвратно. Это ощущается по всему городу. Но не давите, пусть харьковчане, которые десятилетиями говорили по-русски, переходят в том темпе, в котором могут. Тем более они пытаются это сделать», — заверил мэр Харькова.

Читайте также: О необходимости переосмыслить городскую среду написал Терехов после сессии

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 3 июля: ночью в городе слышали взрыв
Главные новости Харькова 3 июля: ночью в городе слышали взрыв
03.07.2024, 07:07
ВС РФ планировали наступать на Харьков с 4 направлений, что сейчас — Мусиенко
ВС РФ планировали наступать на Харьков с 4 направлений, что сейчас — Мусиенко
03.07.2024, 08:04
ISW: в центре Волчанска действует спецназ российского ГРУ
ISW: в центре Волчанска действует спецназ российского ГРУ
03.07.2024, 07:25
В Харькове взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБом
В Харькове взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБом
02.07.2024, 16:06
Терехов рассказал, чего опасался, начиная говорить на украинском
Терехов рассказал, чего опасался, начиная говорить на украинском
03.07.2024, 08:19
Россияне штурмовали на Харьковском направлении при поддержке авиации — Генштаб
Россияне штурмовали на Харьковском направлении при поддержке авиации — Генштаб
03.07.2024, 08:31

Новости по теме:

07:07
Главные новости Харькова 3 июля: ночью в городе слышали взрыв
23:25
Главные новости 2.07: сессия горсовета, от удара по Харькову пострадали дети
10:00
В Харькове перекрыли проезд по переулку в центре до середины августа
09:44
«Кадыровцы» на Харьковщине: зачем приехали — мнение аналитика
09:09
30 боестолкновений на Харьковском и Купянском направлениях насчитал Генштаб

Вы читали новость: «Терехов рассказал, чего опасался, начиная говорить на украинском»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 08:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Укринформу» заверил: внутреннего перелома при смене языка общения с русского на украинский у него не было, но были опасения".