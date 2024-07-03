Терехов розповів, чого побоювався, починаючи говорити українською
Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю “Укрінформу” запевнив: внутрішнього перелому при зміні мови спілкування з російської на українську в нього не було, але були побоювання.
“У мене не було внутрішнього перелому. Я просто хотів говорити правильно, побоювався помилок, не хотів публічних іронічних зауважень про те, як говорю. Часу займатися українською окремо із вчителем не було. Але одного дня почав говорити. А коли зробив перше коло спілкування, то далі пішло коло за колом. Труднощі були, але я зробив той крок і далі не повертався”, — сказав Терехов.
Він вкотре наголосив: твердження, що Харків був проросійським чи русофільським містом – “це шкідливий та навмисний міф”. На думку мера, цей міф просували, зокрема, російські медіа, щоб обґрунтувати вторгнення.
“Харків по суті українське місто, і 24 лютого це довело. Я б хотів нагадати, що у перші місяці війни Харків кинулися захищати харків’яни. Наша згуртованість була не менше, ніж у киян, наприклад, ані у формуванні підрозділів (Харківська ТРО одна з найбільш активних), ані у допомозі армії з боку містян. Так, наші жителі часто були носіями російського культурного коду і частіше російськомовними, але це не робило їх меншими чи гіршими українцями. Не слід наголошувати чи підкреслювати російськомовність (ми називаємо це слобожанськомовність), яка, до слова, зменшується, вони українці, які захищають і Україну, і Харків. І Харків еволюціонує. Він починає говорити українською і в побуті, і на вулиці. Є родини, які запроваджують по кілька реплік у день, є ті, хто перейшов безповоротно. Це відчувається по всьому місту. Але не тисніть, хай харків’яни, які десятиліттями говорили російською, переходять у тому темпі, в якому можуть. Тим більше вони намагаються це зробити”, — запевнив мер Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 08:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю “Укрінформу” запевнив: внутрішнього перелому при зміні мови спілкування з російської на українську в нього не було, але були побоювання".