На саммите НАТО Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована, чтобы вступить в НАТО, и отказ станет серьезным ударом по Владимиру Зеленскому, пишет британская газета The Telegraph Daily.

Альянс запросит у Киева «дополнительные шаги» до начала переговоров о членстве, сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

Позиция будет изложена в письменном виде в коммюнике НАТО, которое будет подписано на ежегодном саммите альянса 9 июля.

«Мы должны сделать шаг назад и поаплодировать всему, что Украина сделала во имя реформ за последние два с лишним года», — заявил чиновник в интервью The Telegraph.

«Поскольку они продолжают проводить эти реформы, мы хотим похвалить их, мы хотим поговорить о дополнительных шагах, которые необходимо предпринять, особенно в области борьбы с коррупцией. Это приоритет для многих из нас, сидящих за столом», — добавил источник.

Владимир Зеленский, президент Украины, настаивает на скорейшем членстве в НАТО после окончания войны, чтобы защититься от будущего вторжения. Это заставило бы США и Европу встать на защиту Киева в случае любого российского нападения.

Однако коррупция стала камнем преткновения в недавних переговорах между государствами-членами НАТО по вопросу о том, следует ли предлагать Украине конкретный график присоединения к западному военному альянсу.

США блокируют усилия Великобритании и Европы по изложению «необратимого» пути к членству Украины в НАТО.

Украина страдала от коррупции, особенно в вооруженных силах, после распада Советского Союза. Зеленский уволил военных начальников в рамках усилий по решению этой проблемы, особенно в сфере оборонных закупок.

Джо Байден поднял вопрос о «значительной коррупции» в интервью журналу Time в этом году, в ходе которого он исключил поддержку Украины для вступления в НАТО.

По словам представителя Министерства обороны США, дипломаты и официальные лица НАТО предоставили Украине список реформ, которые ей необходимо будет провести, прежде чем ее амбиции по членству будут реализованы.

«Это то, что НАТО делает тихо и незаметно, и это помогает им приблизиться к членству», — добавил источник.

Зеленскому, который примет участие в саммите в Вашингтоне, скорее всего, пообещают «хорошо освещенный мост» к членству в НАТО — термин, который предпочитают в США.

Союзники по НАТО до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, следует ли им усовершенствовать заявление, сделанное ими в прошлом году на саммите в Вильнюсе, сделав свое предложение Киеву «необратимым».

Ожидается, что на встрече этого года союзники предложат дополнительные системы ПВО для удовлетворения растущих потребностей Украины, включая американские Patriot, после того как Вашингтон согласился отдать приоритет поставкам своей флагманской системы в Киев.

Несмотря на отсутствие обещаний НАТО, почти 20 стран подписали двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. Они соберутся вместе, чтобы отпраздновать эти новые пакты в совместном заявлении на саммите НАТО.