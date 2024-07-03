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Україні відмовлять у членстві в НАТО через високий рівень корупції – Telegraph

Політика 15:51   03.07.2024
Оксана Якушко
Україні відмовлять у членстві в НАТО через високий рівень корупції – Telegraph

На саміті НАТО Україні скажуть, що зараз вона надто корумпована, щоб вступити до НАТО, і відмова стане серйозним ударом по Володимиру Зеленському, пише британська газета The Telegraph Daily. 

Альянс запитатиме у Києва «додаткові кроки» до початку переговорів про членство, повідомив високопосадовець Держдепартаменту США.

Позиція буде викладена письмово у комюніке НАТО, яке буде підписано на щорічному саміті альянсу 9 липня.

“Ми повинні зробити крок назад і поаплодувати всьому, що Україна зробила в ім’я реформ за останні два з лишком роки”, – заявив чиновник в інтерв’ю The Telegraph.

«Оскільки вони продовжують проводити ці реформи, ми хочемо похвалити їх, ми хочемо поговорити про додаткові кроки, які необхідно зробити, особливо у сфері боротьби з корупцією. Це пріоритет для багатьох із нас, які сидять за столом», — додало джерело.

Володимир Зеленський, президент України, наполягає на якнайшвидшому членстві в НАТО після закінчення війни, щоб захиститися від майбутнього вторгнення. Це змусило б США та Європу стати на захист Києва у разі будь-якого російського нападу.

Проте корупція стала наріжним каменем у нещодавніх переговорах між державами-членами НАТО щодо того, чи варто пропонувати Україні конкретний графік приєднання до західного військового альянсу.

США блокують зусилля Великобританії та Європи щодо викладу «незворотного» шляху до членства України в НАТО.

Україна страждала від корупції, особливо у збройних силах, після розпаду Радянського Союзу. Зеленський звільнив військових начальників у рамках зусиль щодо розв’язання цієї проблеми, особливо у сфері оборонних закупівель.

Джо Байден порушив питання про «значну корупцію» в інтерв’ю журналу Time цього року, під час якого він виключив підтримку України для вступу до НАТО.

За словами представника Міністерства оборони США, дипломати та офіційні особи НАТО надали Україні список реформ, які їй необхідно буде провести, перш ніж її амбіції щодо членства будуть реалізовані.

“Це те, що НАТО робить тихо і непомітно, і це допомагає їм наблизитися до членства”, – додало джерело.

Зеленському, який візьме участь у саміті у Вашингтоні, швидше за все, пообіцяють «добре освітлений міст» до членства в НАТО — термін, який віддають перевагу США.

Союзники по НАТО досі не дійшли єдиної думки щодо того, чи слід їм удосконалити заяву, зроблену ними минулого року на саміті у Вільнюсі, зробивши свою пропозицію Києву «незворотною».

Очікується, що на зустрічі цього року союзники запропонують додаткові системи ППО для задоволення потреб України, включаючи американські Patriot, після того, як Вашингтон погодився віддати пріоритет постачанню своєї флагманської системи до Києва.

Попри відсутність обіцянок НАТО майже 20 країн підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною. Вони зберуться разом, щоб відсвяткувати ці нові пакти у спільній заяві на саміті НАТО.

Читайте також: Провал із фортифікаціями на Харківщині пов’язують із Тимошенко – The Times

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 15:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На саміті НАТО Україні скажуть, що зараз вона надто корумпована, щоб вступити до НАТО, і відмова стане серйозним ударом по Володимиру Зеленському, пише британська газета The Telegraph Daily. ".