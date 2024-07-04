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«Урожаи не радуют»: на юге Харьковщины начали убирать ранние зерновые

Общество 10:58   04.07.2024
Оксана Горун
«Урожаи не радуют»: на юге Харьковщины начали убирать ранние зерновые Фото: пресс-служба Лозовской ТГ

Руководство Лозовской громады Харьковщины сообщило первые данные об урожае-2024. Растениям существенно навредила погода.

«Начат сбор ранних зерновых, зернобобовых культур и озимого рапса», — проинформировала пресс-служба Лозовского горсовета.

В громаде, которая начинает убирать урожай традиционно одной из первых в области, общая площадь ранних зерновых и зернобобовых культур составляет 30 033,88 га. В основном это пшеница — ею засеяли 25 536,4 га. Также озимый рапс — 3063 га, горох — 2263,75 га, яровой ячмень — 1689,33 га и другие культуры.

«Сельхозники рассказывают, что урожаи не радуют из-за неблагоприятных погодных условий. Существенно повлияли весенние заморозки, а позже – засуха», — отметили в пресс-службе Лозовской громады.

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На данный момент уже собрали: 16 684 тонн пшеницы с площади 4828,7 га (урожайность — 34,6 ц/га); 1373 тонны гороха с площади 1348,6 га (10,2 ц/га) и 600 тонн озимого рапса с площади 300 га (20,0 ц/га).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 10:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководство Лозовской громады Харьковщины сообщило первые данные об урожае-2024. Растениям существенно навредила погода".