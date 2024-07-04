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“Врожаї не радують”: на півдні Харківщини почали збирати ранні зернові

Економіка 10:58   04.07.2024
Оксана Горун
“Врожаї не радують”: на півдні Харківщини почали збирати ранні зернові Фото: пресслужба Лозівської ТГ

Керівництво Лозівської громади Харківщини повідомило перші дані щодо врожаю-2024. Рослинам суттєво зашкодила погода.

“Розпочали збір ранніх зернових, зернобобових культур та озимого ріпаку”, — поінформувала пресслужба Лозівської міськради.

У громаді, яка починає збирати врожай традиційно однією з перших в області, загальна площа ранніх зернових та зернобобових культур становить 30 033,88 га. В основному це пшениця – нею засіяли 25 536,4 га. Також є озимий ріпак – 3063 га, горох – 2263,75 га, ярий ячмінь – 1689,33 га та інші культури.

“Сільгоспники розповідають, врожаї не радують через несприятливі погодні умови. Суттєво вплинули весняні заморозки, а пізніше – засуха”, – зазначили в пресслужбі Лозівської громади.

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Наразі вже зібрали: 16 684 тонни пшениці з площі 4828,7 га (врожайність – 34,6 ц/га); 1373 тонни гороху з площі 1348,6 га (10,2 ц/га) та 600 тонн озимого ріпаку з площі 300 га (20,0 ц/га).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 10:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівництво Лозівської громади Харківщини повідомило перші дані щодо врожаю-2024. Рослинам суттєво зашкодила погода".