Армия РФ ударила по авто Нацполиции во время эвакуации под Харьковом — Тимошко
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки. Россияне убили двух женщин, шесть человек ранены.
«С. Липцы. 4 июля в результате вражеского обстрела из РСЗО во время эвакуации поврежден служебный автомобиль полиции. Без пострадавших», — проинформировал Тимошко.
По его данным, за сутки в области от обстрелов погибли две женщины. Одна — в селе Глушковка, где от ударов КАБами повреждены 40 частных домов, еще пять человек получили ранения. Вторая погибшая — в Русской Лозовой, по которой также били управляемыми авиабомбами, ранение получил мужчина.
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Кроме того, под обстрелами были: Купянск (удары из «Урагана» и артиллерии повредили и полностью разрушили частные дома); с. Новоосиново; с. Сеньково (повреждено здание сельсовета, дома культуры, автомобили); с. Лосевка (повреждены частные домовладения); с. Белый Колодец (повреждено складское помещение элеватора). В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, новости Харькова, обстрелы, погибшие, полиция, поранені, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки. Россияне убили двух женщин, шесть человек ранены".