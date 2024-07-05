Армия РФ ударила по авто Нацполиции во время эвакуации под Харьковом — Тимошко

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки. Россияне убили двух женщин, шесть человек ранены.

«С. Липцы. 4 июля в результате вражеского обстрела из РСЗО во время эвакуации поврежден служебный автомобиль полиции. Без пострадавших», — проинформировал Тимошко.

По его данным, за сутки в области от обстрелов погибли две женщины. Одна — в селе Глушковка, где от ударов КАБами повреждены 40 частных домов, еще пять человек получили ранения. Вторая погибшая — в Русской Лозовой, по которой также били управляемыми авиабомбами, ранение получил мужчина.

Кроме того, под обстрелами были: Купянск (удары из «Урагана» и артиллерии повредили и полностью разрушили частные дома); с. Новоосиново; с. Сеньково (повреждено здание сельсовета, дома культуры, автомобили); с. Лосевка (повреждены частные домовладения); с. Белый Колодец (повреждено складское помещение элеватора). В этих случаях обошлось без пострадавших.