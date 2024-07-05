Армія РФ вдарила по авто Нацполіції під час евакуації під Харковом – Тимошко
Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу. Росіяни вбили двох жінок, шість людей поранені.
“С. Липці. 4 липня внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ під час евакуації пошкоджено службовий автомобіль поліції. Без постраждалих”, – поінформував Тимошко.
За його даними, за добу в області від обстрілів загинули дві жінки. Одна – в селі Глушківка, де ударами КАБів пошкоджено 40 приватних будинків, ще п’ятеро людей отримали поранення. Друга загибла – в Руській Лозовій, по якій також били керованими авіабомбами, поранення отримав чоловік.
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Крім того, під обстрілами були: Куп’янськ (удари з “Урагану” та артилерії пошкодили та повністю зруйнували приватні будинки); с. Новоосинове; с. Сенькове (пошкоджено будівлю сільради, будинки культури, автомобілі); с. Лосівка (пошкоджено приватні домоволодіння); с. Білий Колодязь (пошкоджено складське приміщення елеватора). У цих випадках обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу. Росіяни вбили двох жінок, шість людей поранені".