Мужчина погиб из-за обстрела села на Харьковщине: ХОВА и ГСЧС об ударах

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о погибшем в селе Лосевка Волчанской громады на Харьковщине. В ГСЧС дополнили: 4 июля громаду массировано обстреливали.

«16:44, Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Лосевка. В результате обстрела горели конструктивные элементы трех частных домов. Погиб мужчина», — сообщил Синегубов.

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в селе повреждены частные дома и хозпостройки.

«Кроме того, возникло несколько очагов пожаров. Горели три частных застройки на общей площади 210 м кв., трава и камыши на площади 1,5 га», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели также сообщили о пожаре в селе Белый Колодец той же Волчанской громады. Там, по данным Синегубова, КАБ ударил в складские помещения элеватора.

«Спасателям пришлось работать под постоянными вражескими обстрелами. В общей сложности к ликвидации последствий российских ударов были привлечены четыре единицы техники, 20 спасателей, медицинский расчет ГСЧС и подразделение местной пожарной команды поселка Вильча», — отметили в ГСЧС.

Также в сводке об обстрелах Харьковщины за сутки начальник ХОВА сообщил о «прилете» КАБа под утро 5 июля по селу Куриловка в Купянском районе. Там поврежден частный дом. Днем 4 июля обстреляли Боровское лесничество, там горела хвойная подстилка на площади 2,5 га.

За сутки на Харьковщине от российских обстрелов погибли две женщины и мужчина, шесть человек пострадали.