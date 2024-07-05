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Мужчина погиб из-за обстрела села на Харьковщине: ХОВА и ГСЧС об ударах

Происшествия 08:48   05.07.2024
Оксана Горун
Мужчина погиб из-за обстрела села на Харьковщине: ХОВА и ГСЧС об ударах

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о погибшем в селе Лосевка Волчанской громады на Харьковщине. В ГСЧС дополнили: 4 июля громаду массировано обстреливали.

«16:44, Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Лосевка. В результате обстрела горели конструктивные элементы трех частных домов. Погиб мужчина», — сообщил Синегубов.

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в селе повреждены частные дома и хозпостройки.

«Кроме того, возникло несколько очагов пожаров. Горели три частных застройки на общей площади 210 м кв., трава и камыши на площади 1,5 га», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

последствия обстрелов Харьковской области 5 июля 2024

Спасатели также сообщили о пожаре в селе Белый Колодец той же Волчанской громады. Там, по данным Синегубова, КАБ ударил в складские помещения элеватора.

«Спасателям пришлось работать под постоянными вражескими обстрелами. В общей сложности к ликвидации последствий российских ударов были привлечены четыре единицы техники, 20 спасателей, медицинский расчет ГСЧС и подразделение местной пожарной команды поселка Вильча», — отметили в ГСЧС.

последствия обстрелов Харьковской области 5 июля 2024 3

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Также в сводке об обстрелах Харьковщины за сутки начальник ХОВА сообщил о «прилете» КАБа под утро 5 июля по селу Куриловка в Купянском районе. Там поврежден частный дом. Днем 4 июля обстреляли Боровское лесничество, там горела хвойная подстилка на площади 2,5 га.

За сутки на Харьковщине от российских обстрелов погибли две женщины и мужчина, шесть человек пострадали.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 08:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о погибшем в селе Лосевка Волчанской громады на Харьковщине. В ГСЧС дополнили: 4 июля громаду массировано обстреливали".