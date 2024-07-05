Чоловік загинув через обстріл села на Харківщині: ХОВА та ДСНС про удари
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про загиблого в селі Лосівка Вовчанської громади на Харківщині. У ДСНС доповнили: 4 липня громаду масово обстрілювали.
“16:44 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Лосівка. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи трьох приватних будинків. Загинув чоловік”, – повідомив Синєгубов.
За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, у селі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
“Крім того, виникло декілька осередків пожеж. Горіли три приватні забудови на загальній площі 210 м кв., трава та очерет на площі 1,5 га”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники також повідомили про пожежу в селі Білий Колодязь тієї ж Вовчанської громади. Там, за даними Синєгубова, КАБ влучив у складські приміщення елеватора.
“Рятувальникам довелось працювати під постійними ворожими обстрілами. Загалом до ліквідації наслідків російських ударів було залучено 4 одиниці техніки, 20 рятувальників, медичний розрахунок ДСНС та підрозділ місцевої пожежної команди селища Вільча”, – зазначили в ДСНС.
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Також у зведенні про обстріли Харківщини за добу начальник ХОВА повідомив про “приліт” КАБу під ранок 5 липня по селу Курилівка в Куп’янському районі. Там пошкоджений приватний будинок. Вдень 4 липня обстріляли Борівське лісництво, там горіла хвойна підстилка на площі 2,5 га.
За добу на Харківщині від російських обстрілів загинули дві жінки та чоловік, шестеро людей постраждали.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, загиблий, новини Харкова, обстріли, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 08:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про загиблого в селі Лосівка Вовчанської громади на Харківщині. У ДСНС доповнили: 4 липня громаду масово обстрілювали".