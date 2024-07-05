В ОТГВ «Харьков» сообщили о потерях ВС РФ за сутки на Харьковском направлении
На Харьковском направлении зафиксировали 19 боевых столкновений, ситуация остается сложной, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх.
«С началом новых суток бои шли в районе населенного пункта Глубокое, где враг методически бросает в бой личный состав 11-го и 79-го мотострелковых полков 18-й мотострелковой дивизии. Всего в течение суток враг нанес в сторону наших позиций семь авиационных ударов, 22 удара дронами-камикадзе и совершил 334 обстрела. Потери врага составили 135 человек убитыми и ранеными», — проинформировал Повх.
Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что бои на Харьковском направлении идут уже не только в районах Волчанска, Липцев и Глубокого, но и на новом участке границы — в селе Сотницкий Казачок Золочевской громады.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бои, война, наступ, наступление, новости Харькова, повх, потери, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 09:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении зафиксировали 19 боевых столкновений, ситуация остается сложной, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх".