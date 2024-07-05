В ОТУВ “Харків” повідомили про втрати ЗС РФ за добу на Харківському напрямку

На Харківському напрямку зафіксували 19 бойових зіткнень, ситуація залишається складною, повідомив у етері нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Юрій Повх.

“З початком нової доби бої точилися в районі населеного пункту Глибоке, де ворог методично кидає в бій особовий склад 11-го та 79-го мотострілецьких полків 18-ї мотострілецької дивізії. Загалом протягом доби ворог наніс в бік наших позицій сім авіаційних ударів, 22 удари дронами-камікадзе та здійснив 334 обстріли. Втрати ворога склали 135 осіб вбитими та пораненими”, – поінформував Повх.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що бої на Харківському напрямку точаться вже не лише в районах Вовчанська, Липців та Глибокого, а й на новій ділянці кордону – у селі Сотницький Козачок Золочівської громади.