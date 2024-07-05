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В ОТУВ “Харків” повідомили про втрати ЗС РФ за добу на Харківському напрямку

Події 09:46   05.07.2024
Оксана Горун
В ОТУВ “Харків” повідомили про втрати ЗС РФ за добу на Харківському напрямку

На Харківському напрямку зафіксували 19 бойових зіткнень, ситуація залишається складною, повідомив у етері нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Юрій Повх.

З початком нової доби бої точилися в районі населеного пункту Глибоке, де ворог методично кидає в бій особовий склад 11-го та 79-го мотострілецьких полків 18-ї мотострілецької дивізії. Загалом протягом доби ворог наніс в бік наших позицій сім авіаційних ударів, 22 удари дронами-камікадзе та здійснив 334 обстріли. Втрати ворога склали 135 осіб вбитими та пораненими”, – поінформував Повх.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що бої на Харківському напрямку точаться вже не лише в районах Вовчанська, Липців та Глибокого, а й на новій ділянці кордону – у селі Сотницький Козачок Золочівської громади.

Читайте також: ISW про Сотницький Козачок: у РФ заявляють про успіх, але підтверджень немає

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 09:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку зафіксували 19 бойових зіткнень, ситуація залишається складною, повідомив у етері нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Юрій Повх".