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Пауза перед новой волной жары: прогноз погоды в Харькове и области на 7 июля

Общество 20:00   06.07.2024
Елена Нагорная
Пауза перед новой волной жары: прогноз погоды в Харькове и области на 7 июля Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 7 июля, в Харькове и области переменная облачность, осадки не ожидаются.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 29 — 31, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 28 — 33.

Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 7 июля, в Харькове и области переменная облачность, осадки не ожидаются.".