Пауза перед новой волной жары: прогноз погоды в Харькове и области на 7 июля

В воскресенье, 7 июля, в Харькове и области переменная облачность, осадки не ожидаются.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 15 до 17 градусов, днем — 29 — 31, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 28 — 33.

Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/с.