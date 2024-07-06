Пауза перед новою хвилею спеки: прогноз погоди в Харкові та області на 7 липня

У неділю, 7 липня, у Харкові та області мінлива хмарність, опади не очікуються.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 15 до 17 градусів, вдень – 29 – 31, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, удень – 28 – 33.

Вітер північно-східний – 5 – 10 м/с.