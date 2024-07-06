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Почти на двое суток отключат воду жителям Подворок и Солоницевки под Харьковом

Общество 12:37   06.07.2024
Елена Нагорная
Почти на двое суток отключат воду жителям Подворок и Солоницевки под Харьковом

Водоснабжение поселков Подворки и Солоницевка Харьковского района будет прекращено с 13:00 7 июля до 9:00 9 июля.

В этот период КП «Харьковводоканал» будет проводить ремонт водовода в переулке Динамическом, передает пресс-служба городского совета.

Жителям поселков коммунальщики обещают подвозить воду автоцистернами, а также напоминают о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 12:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водоснабжение поселков Подворки и Солоницевка Харьковского района будет прекращено с 13:00 7 июля до 9:00 9 июля.".