Почти на двое суток отключат воду жителям Подворок и Солоницевки под Харьковом

Водоснабжение поселков Подворки и Солоницевка Харьковского района будет прекращено с 13:00 7 июля до 9:00 9 июля.

В этот период КП «Харьковводоканал» будет проводить ремонт водовода в переулке Динамическом, передает пресс-служба городского совета.

Жителям поселков коммунальщики обещают подвозить воду автоцистернами, а также напоминают о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.