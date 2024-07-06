Почти на двое суток отключат воду жителям Подворок и Солоницевки под Харьковом
Водоснабжение поселков Подворки и Солоницевка Харьковского района будет прекращено с 13:00 7 июля до 9:00 9 июля.
В этот период КП «Харьковводоканал» будет проводить ремонт водовода в переулке Динамическом, передает пресс-служба городского совета.
Жителям поселков коммунальщики обещают подвозить воду автоцистернами, а также напоминают о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, подворки, солоницевка, Харьков, Харьковводоканал;
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 12:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водоснабжение поселков Подворки и Солоницевка Харьковского района будет прекращено с 13:00 7 июля до 9:00 9 июля.".