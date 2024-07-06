Майже на дві доби відключать воду жителям Подвірок і Солоницівки під Харковом

Водопостачання селищ Подвірки та Солоницівка Харківського району буде припинене з 13:00 7 липня до 9:00 9 липня.

У цей період КП “Харківводоканал” проводитиме ремонт водоводу в Динамічному провулку, передає пресслужба міської ради.

Жителям селищ комунальники обіцяють підвозити воду автоцистернами, а також нагадують про необхідність мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.