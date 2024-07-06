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Майже на дві доби відключать воду жителям Подвірок і Солоницівки під Харковом

Суспільство 12:37   06.07.2024
Олена Нагорна
Майже на дві доби відключать воду жителям Подвірок і Солоницівки під Харковом

Водопостачання селищ Подвірки та Солоницівка Харківського району буде припинене з 13:00 7 липня до 9:00 9 липня.

У цей період КП “Харківводоканал” проводитиме ремонт водоводу в Динамічному провулку, передає пресслужба міської ради.

Жителям селищ комунальники обіцяють підвозити воду автоцистернами, а також нагадують про необхідність мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 12:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водопостачання селищ Подвірки та Солоницівка Харківського району буде припинене з 13:00 7 липня до 9:00 9 липня".