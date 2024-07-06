Майже на дві доби відключать воду жителям Подвірок і Солоницівки під Харковом
Водопостачання селищ Подвірки та Солоницівка Харківського району буде припинене з 13:00 7 липня до 9:00 9 липня.
У цей період КП “Харківводоканал” проводитиме ремонт водоводу в Динамічному провулку, передає пресслужба міської ради.
Жителям селищ комунальники обіцяють підвозити воду автоцистернами, а також нагадують про необхідність мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, подворки, солоницевка, Харків, Харьковводоканал;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 12:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водопостачання селищ Подвірки та Солоницівка Харківського району буде припинене з 13:00 7 липня до 9:00 9 липня".