Армия РФ ударила по Харьковщине: два человека ранены — Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удар оккупантов из РФ пришелся по селу Богуславка Боровской громады.
«На данный момент двое гражданских пострадавших: мужчина 48 лет с осколочными ранениями ног и женщина 70 лет, которая госпитализирована в тяжелом состоянии. Ликвидация последствий продолжается», — проинформировал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, поранені, синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 17:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удар оккупантов из РФ пришелся по селу Богуславка Боровской громады".