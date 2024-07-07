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Армия РФ ударила по Харьковщине: два человека ранены — Синегубов

Происшествия 17:54   07.07.2024
Оксана Горун
Армия РФ ударила по Харьковщине: два человека ранены — Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удар оккупантов из РФ пришелся по селу Богуславка Боровской громады.

«На данный момент двое гражданских пострадавших: мужчина 48 лет с осколочными ранениями ног и женщина 70 лет, которая госпитализирована в тяжелом состоянии. Ликвидация последствий продолжается», — проинформировал Синегубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 17:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удар оккупантов из РФ пришелся по селу Богуславка Боровской громады".