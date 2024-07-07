Армия РФ ударила по Харьковщине: два человека ранены — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удар оккупантов из РФ пришелся по селу Богуславка Боровской громады.

«На данный момент двое гражданских пострадавших: мужчина 48 лет с осколочными ранениями ног и женщина 70 лет, которая госпитализирована в тяжелом состоянии. Ликвидация последствий продолжается», — проинформировал Синегубов.