Армія РФ вдарила по Харківщині: дві людини поранені – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар окупантів із РФ припав по селу Богуславка Борівської громади.

“Станом на зараз двоє цивільних потерпілих: чоловік 48 років з уламковими пораненнями ніг та жінка 70 років, яка госпіталізована у важкому стані. Ліквідація наслідків триває“, – поінформував Синєгубов.