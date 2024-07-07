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Армія РФ вдарила по Харківщині: дві людини поранені – Синєгубов

Події 17:54   07.07.2024
Оксана Горун
Армія РФ вдарила по Харківщині: дві людини поранені – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар окупантів із РФ припав по селу Богуславка Борівської громади.

Станом на зараз двоє цивільних потерпілих: чоловік 48 років з уламковими пораненнями ніг та жінка 70 років, яка госпіталізована у важкому стані. Ліквідація наслідків триває“, – поінформував Синєгубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2024 в 17:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар окупантів із РФ припав по селу Богуславка Борівської громади".