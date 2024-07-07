Армія РФ вдарила по Харківщині: дві людини поранені – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар окупантів із РФ припав по селу Богуславка Борівської громади.
“Станом на зараз двоє цивільних потерпілих: чоловік 48 років з уламковими пораненнями ніг та жінка 70 років, яка госпіталізована у важкому стані. Ліквідація наслідків триває“, – поінформував Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, поранені, сінєгубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2024 в 17:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що удар окупантів із РФ припав по селу Богуславка Борівської громади".