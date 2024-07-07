По Харківщині сьогодні вже вдарили 24 КАБа – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 7 липня повідомив, що російська авіація закидає КАБами Харківську область і продовжує атакувати.
“Під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, терористи завдали одинадцять авіаударів – скинули 24 КАБи. Цілили у райони українських населених пунктів Липці та Вовчанськ”, – поінформував Генштаб.
Також на Харківському напрямку армія РФ тричі ходила в атаку на оборонні рубежі ЗСУ – поблизу Стариці, Липців та Вовчанська. Дві атаки відбиті, одна ще триває.
Читайте також: Армії РФ не вистачає техніки на Харківському напрямку – Машовець
“На Куп’янському напрямку противник сім разів штурмував наші позиції у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Синьківки, Стельмахівки та Андріївки. Три боєзіткнення досі продовжуються. Українські воїни стійко тримають оборону”, – зазначили в ГШ.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: авиаудары, війна, генштаб, зведення, кабы, купянское направление, новини Харкова, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «По Харківщині сьогодні вже вдарили 24 КАБа – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2024 в 16:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 7 липня повідомив, що російська авіація закидає КАБами Харківську область і продовжує атакувати".