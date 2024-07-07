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По Харківщині сьогодні вже вдарили 24 КАБа – Генштаб

Події 16:43   07.07.2024
Оксана Горун
По Харківщині сьогодні вже вдарили 24 КАБа – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 7 липня повідомив, що російська авіація закидає КАБами Харківську область і продовжує атакувати.

“Під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, терористи завдали одинадцять авіаударів – скинули 24 КАБи. Цілили у райони українських населених пунктів Липці та Вовчанськ”, – поінформував Генштаб.

Також на Харківському напрямку армія РФ тричі ходила в атаку на оборонні рубежі ЗСУ – поблизу Стариці, Липців та Вовчанська. Дві атаки відбиті, одна ще триває.

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“На Куп’янському напрямку противник сім разів штурмував наші позиції у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Синьківки, Стельмахівки та Андріївки. Три боєзіткнення досі продовжуються. Українські воїни стійко тримають оборону”, – зазначили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2024 в 16:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 7 липня повідомив, що російська авіація закидає КАБами Харківську область і продовжує атакувати".