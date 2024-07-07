По Харківщині сьогодні вже вдарили 24 КАБа – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 7 липня повідомив, що російська авіація закидає КАБами Харківську область і продовжує атакувати.

“Під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, терористи завдали одинадцять авіаударів – скинули 24 КАБи. Цілили у райони українських населених пунктів Липці та Вовчанськ”, – поінформував Генштаб.

Також на Харківському напрямку армія РФ тричі ходила в атаку на оборонні рубежі ЗСУ – поблизу Стариці, Липців та Вовчанська. Дві атаки відбиті, одна ще триває.

“На Куп’янському напрямку противник сім разів штурмував наші позиції у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Синьківки, Стельмахівки та Андріївки. Три боєзіткнення досі продовжуються. Українські воїни стійко тримають оборону”, – зазначили в ГШ.