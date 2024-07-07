По Харьковщине сегодня уже ударили 24 КАБа — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 7 июля сообщил, что российская авиация забрасывает КАБами Харьковскую область и продолжает атаковать.
«Под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня со стороны российских городов Белгород и Шебекино террористы нанесли одиннадцать авиаударов — сбросили 24 КАБа. Целились в районы украинских населенных пунктов Липцы и Волчанск», — проинформировал Генштаб.
Также на Харьковском направлении армия РФ трижды ходила в атаку на оборонительные рубежи ВСУ — вблизи Старицы, Липцев и Волчанска. Две атаки отбиты, одна еще продолжается.
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«На Купянском направлении противник семь раз штурмовал наши позиции в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Синьковки, Стельмаховки и Андреевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону», — отметили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, война, генштаб, зведення, кабы, купянское направление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 16:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 7 июля сообщил, что российская авиация забрасывает КАБами Харьковскую область и продолжает атаковать".