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По Харьковщине сегодня уже ударили 24 КАБа — Генштаб

Происшествия 16:43   07.07.2024
Оксана Горун
По Харьковщине сегодня уже ударили 24 КАБа — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 7 июля сообщил, что российская авиация забрасывает КАБами Харьковскую область и продолжает атаковать.

«Под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня со стороны российских городов Белгород и Шебекино террористы нанесли одиннадцать авиаударов — сбросили 24 КАБа. Целились в районы украинских населенных пунктов Липцы и Волчанск», — проинформировал Генштаб.

Также на Харьковском направлении армия РФ трижды ходила в атаку на оборонительные рубежи ВСУ — вблизи Старицы, Липцев и Волчанска. Две атаки отбиты, одна еще продолжается.

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«На Купянском направлении противник семь раз штурмовал наши позиции в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Синьковки, Стельмаховки и Андреевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону», — отметили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 16:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 7 июля сообщил, что российская авиация забрасывает КАБами Харьковскую область и продолжает атаковать".