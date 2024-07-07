По Харьковщине сегодня уже ударили 24 КАБа — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 7 июля сообщил, что российская авиация забрасывает КАБами Харьковскую область и продолжает атаковать.

«Под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня со стороны российских городов Белгород и Шебекино террористы нанесли одиннадцать авиаударов — сбросили 24 КАБа. Целились в районы украинских населенных пунктов Липцы и Волчанск», — проинформировал Генштаб.

Также на Харьковском направлении армия РФ трижды ходила в атаку на оборонительные рубежи ВСУ — вблизи Старицы, Липцев и Волчанска. Две атаки отбиты, одна еще продолжается.

«На Купянском направлении противник семь раз штурмовал наши позиции в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Синьковки, Стельмаховки и Андреевки. Три боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону», — отметили в ГШ.