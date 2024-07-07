Министр МВД провел совещание в приграничье Харьковщины: что обсуждали
Руководитель Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что провел совещание в Золочеве, а одним из главных вопросов было противодействие российским ДРГ.
«Вопросов много: эвакуация из пограничных сел, фортификации, аварийное питание критической инфраструктуры и станций связи. Особое внимание – противодействию диверсионно-разведывательным группам врага. Наши подразделения постоянно выявляют и дают отпор российским диверсантам. Для усиления контроля пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты, увеличено количество групп реагирования», — проинформировал Клименко.
Он также отметил, что приграничные населенные пункты в Харьковской области — под постоянными обстрелами врага. Цель этого терроризма — запугать гражданских, считает министр.
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- Категории: Общество, Политика, Происшествия, Харьков; Теги: граница, дрг, золочів, Клименко, мвд, совещание;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 14:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что провел совещание в Золочеве, а одним из главных вопросов было противодействие российским ДРГ".