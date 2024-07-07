Министр МВД провел совещание в приграничье Харьковщины: что обсуждали

Руководитель Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что провел совещание в Золочеве, а одним из главных вопросов было противодействие российским ДРГ.

«Вопросов много: эвакуация из пограничных сел, фортификации, аварийное питание критической инфраструктуры и станций связи. Особое внимание – противодействию диверсионно-разведывательным группам врага. Наши подразделения постоянно выявляют и дают отпор российским диверсантам. Для усиления контроля пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты, увеличено количество групп реагирования», — проинформировал Клименко.

Он также отметил, что приграничные населенные пункты в Харьковской области — под постоянными обстрелами врага. Цель этого терроризма — запугать гражданских, считает министр.