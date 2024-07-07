Live
  • Нд 07.07.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.78

Міністр МВС провів нараду в прикордонні Харківщини: що обговорювали

Події 14:05   07.07.2024
Оксана Горун
Міністр МВС провів нараду в прикордонні Харківщини: що обговорювали

Керівник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що провів нараду в Золочеві, а одним із головних питань була протидія російським ДРГ.

Питань чимало: евакуація з прикордонних сіл, фортифікації, аварійне живлення критичної інфраструктури та станцій звʼязку. Особлива увага – протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога. Наші підрозділи постійно виявляють та дають відсіч російським диверсантам. Задля посилення контролю прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости, збільшено кількість груп реагування“, – поінформував Клименко.

Він також зазначив, що прикордонні населені пункти на Харківщині – під постійними обстрілами ворога. Мета цього тероризму – залякати цивільних, вважає міністр.

Читайте також: ISW про події на кордоні Харківщини: “Може віщувати наступ”

Автор: Оксана Горун
Популярно
Міністр МВС провів нараду в прикордонні Харківщини: що обговорювали
Міністр МВС провів нараду в прикордонні Харківщини: що обговорювали
07.07.2024, 14:05
ХОВА не назвала лісгоспи, що не надали деревину для фортифікацій – ХАЦ
ХОВА не назвала лісгоспи, що не надали деревину для фортифікацій – ХАЦ
04.06.2024, 17:52
Харків – у топ-5 популярних напрямків, куди їдуть в Україні – Укрзалізниця
Харків – у топ-5 популярних напрямків, куди їдуть в Україні – Укрзалізниця
07.07.2024, 11:45
В Україні семеро випускників написали всі чотири тести НМТ на 200 балів
В Україні семеро випускників написали всі чотири тести НМТ на 200 балів
05.07.2024, 10:09
Надзвичайна спека прийде до Харкова на тижні – Гідрометцентр
Надзвичайна спека прийде до Харкова на тижні – Гідрометцентр
07.07.2024, 13:01
Сьогодні 7 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 липня: яке свято та день в історії
07.07.2024, 06:00

Новини за темою:

10:52
Землю за 11 млрд грн на кордоні відсудили у власників на Харківщині
09:21
ISW про Сотницький Козачок: у РФ заявляють про успіх, але підтверджень немає
10:20
Чи окупований Сотницький Козачок на Харківщині: інформація прикордонників
07:35
Активність РФ біля кордону: DeepState заявив про просування на Харківщину
14:01
ДБР перевірить дії генерала Содоля під час прориву РФ на Харківщині – УП

Ви читали новину: «Міністр МВС провів нараду в прикордонні Харківщини: що обговорювали»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2024 в 14:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що провів нараду в Золочеві, а одним із головних питань була протидія російським ДРГ".