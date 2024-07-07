Міністр МВС провів нараду в прикордонні Харківщини: що обговорювали

Керівник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що провів нараду в Золочеві, а одним із головних питань була протидія російським ДРГ.

“Питань чимало: евакуація з прикордонних сіл, фортифікації, аварійне живлення критичної інфраструктури та станцій звʼязку. Особлива увага – протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога. Наші підрозділи постійно виявляють та дають відсіч російським диверсантам. Задля посилення контролю прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости, збільшено кількість груп реагування“, – поінформував Клименко.

Він також зазначив, що прикордонні населені пункти на Харківщині – під постійними обстрілами ворога. Мета цього тероризму – залякати цивільних, вважає міністр.