Міністр МВС провів нараду в прикордонні Харківщини: що обговорювали
Керівник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що провів нараду в Золочеві, а одним із головних питань була протидія російським ДРГ.
“Питань чимало: евакуація з прикордонних сіл, фортифікації, аварійне живлення критичної інфраструктури та станцій звʼязку. Особлива увага – протидії диверсійно-розвідувальним групам ворога. Наші підрозділи постійно виявляють та дають відсіч російським диверсантам. Задля посилення контролю прикордонники облаштовують додаткові спостережні пости, збільшено кількість груп реагування“, – поінформував Клименко.
Він також зазначив, що прикордонні населені пункти на Харківщині – під постійними обстрілами ворога. Мета цього тероризму – залякати цивільних, вважає міністр.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2024 в 14:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що провів нараду в Золочеві, а одним із головних питань була протидія російським ДРГ".