На Харьковщине применили аварийные отключения — Минэнерго
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
Министерство энергетики Украины в ежедневной сводке сообщило об отключениях и повреждении газового объекта на Харьковщине из-за обстрелов.
«В Харьковской области после обстрела для недопущения перегрузки сети в течение нескольких часов применялись аварийные отключения», — проинформировало Минэнерго о событиях за сутки.
Также на Харьковщине, по данным министерства, в результате обстрела поврежден один из газовых объектов. Обошлось без пострадавших.
Почасовые графики отключений в Украине сегодня уже применяли — с 00:00 до 07:00. Планируют также отключать свет в промежутке с 15:00 по 24:00.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: відключення, графики, електрика, Минэнерго, обстрелы, отключения, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 10:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины в ежедневной сводке сообщило об отключениях и повреждении газового объекта на Харьковщине из-за обстрелов".