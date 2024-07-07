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На Харьковщине применили аварийные отключения — Минэнерго

Происшествия 10:37   07.07.2024
Оксана Горун
На Харьковщине применили аварийные отключения — Минэнерго Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Министерство энергетики Украины в ежедневной сводке сообщило об отключениях и повреждении газового объекта на Харьковщине из-за обстрелов.

«В Харьковской области после обстрела для недопущения перегрузки сети в течение нескольких часов применялись аварийные отключения», — проинформировало Минэнерго о событиях за сутки.

Также на Харьковщине, по данным министерства, в результате обстрела поврежден один из газовых объектов. Обошлось без пострадавших.

Почасовые графики отключений в Украине сегодня уже применяли — с 00:00 до 07:00. Планируют также отключать свет в промежутке с 15:00 по 24:00.

Читайте также: Появился новый график отключений света в Харькове и области на 6-12 июля

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 10:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины в ежедневной сводке сообщило об отключениях и повреждении газового объекта на Харьковщине из-за обстрелов".