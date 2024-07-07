На Харьковщине применили аварийные отключения — Минэнерго

Министерство энергетики Украины в ежедневной сводке сообщило об отключениях и повреждении газового объекта на Харьковщине из-за обстрелов.

«В Харьковской области после обстрела для недопущения перегрузки сети в течение нескольких часов применялись аварийные отключения», — проинформировало Минэнерго о событиях за сутки.

Также на Харьковщине, по данным министерства, в результате обстрела поврежден один из газовых объектов. Обошлось без пострадавших.

Почасовые графики отключений в Украине сегодня уже применяли — с 00:00 до 07:00. Планируют также отключать свет в промежутке с 15:00 по 24:00.