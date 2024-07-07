На Харківщині застосували аварійні відключення – Міненерго
Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”
Міністерство енергетики України в щоденному зведенні повідомило про відключення світла та пошкодження газового об’єкта на Харківщині через обстріл.
“У Харківській області після обстрілу для недопущення перевантаження мережі протягом кількох годин застосовувалися аварійні відключення”, – поінформувало Міненерго про події за добу.
Також на Харківщині, за даними міністерства, внаслідок обстрілу пошкоджений один із газових об’єктів. Обійшлося без постраждалих.
Погодинні графіки відключень в Україні сьогодні вже застосовували – з 00:00 до 07:00. Планують також відключати світло в проміжку з 15:00 до 24:00.
Читайте також: З’явився новий графік відключень світла в Харкові та області на 6-12 липня
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- Категорії: Події, Харків; Теги: відключення, графики, електрика, Минэнерго, обстріли, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2024 в 10:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України в щоденному зведенні повідомило про відключення світла та пошкодження газового об’єкта на Харківщині через обстріл".