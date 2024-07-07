На Харківщині застосували аварійні відключення – Міненерго

Міністерство енергетики України в щоденному зведенні повідомило про відключення світла та пошкодження газового об’єкта на Харківщині через обстріл.

“У Харківській області після обстрілу для недопущення перевантаження мережі протягом кількох годин застосовувалися аварійні відключення”, – поінформувало Міненерго про події за добу.

Також на Харківщині, за даними міністерства, внаслідок обстрілу пошкоджений один із газових об’єктів. Обійшлося без постраждалих.

Погодинні графіки відключень в Україні сьогодні вже застосовували – з 00:00 до 07:00. Планують також відключати світло в проміжку з 15:00 до 24:00.