Live
  • Нд 07.07.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.78

На Харківщині застосували аварійні відключення – Міненерго

Події 10:37   07.07.2024
Оксана Горун
На Харківщині застосували аварійні відключення – Міненерго Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

Міністерство енергетики України в щоденному зведенні повідомило про відключення світла та пошкодження газового об’єкта на Харківщині через обстріл.

“У Харківській області після обстрілу для недопущення перевантаження мережі протягом кількох годин застосовувалися аварійні відключення”, – поінформувало Міненерго про події за добу.

Також на Харківщині, за даними міністерства, внаслідок обстрілу пошкоджений один із газових об’єктів. Обійшлося без постраждалих.

Погодинні графіки відключень в Україні сьогодні вже застосовували – з 00:00 до 07:00. Планують також відключати світло в проміжку з 15:00 до 24:00.

Читайте також: З’явився новий графік відключень світла в Харкові та області на 6-12 липня

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харківщині застосували аварійні відключення – Міненерго
На Харківщині застосували аварійні відключення – Міненерго
07.07.2024, 10:37
Окупанти пошкодили газопроводи на Харківщині: є відключення – Міненерго
Окупанти пошкодили газопроводи на Харківщині: є відключення – Міненерго
05.07.2024, 12:38
18 бойових зіткнень на Харківщині сталося за добу – Генштаб
18 бойових зіткнень на Харківщині сталося за добу – Генштаб
07.07.2024, 09:56
Сьогодні 7 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 липня: яке свято та день в історії
07.07.2024, 06:00
У Харкові вночі збили російський безпілотник – Синєгубов
У Харкові вночі збили російський безпілотник – Синєгубов
07.07.2024, 08:45
В Україні семеро випускників написали всі чотири тести НМТ на 200 балів
В Україні семеро випускників написали всі чотири тести НМТ на 200 балів
05.07.2024, 10:09

Новини за темою:

10:40
На Харківщині через обстріли відключалася ЛЕП обленерго – Міненерго
11:13
«Ворог шукатиме нові «точки входу» в Харківську область» – ХОВА про фронт
16:04
“Намагаємось уникати аварійних відключень”: ситуація зі світлом у Харкові
09:43
Графік відключення електрики в Харківській області розширять – обленерго
17:23
У Харкові через “приліт” частково немає води, йдуть ремонтні роботи – мерія

Ви читали новину: «На Харківщині застосували аварійні відключення – Міненерго»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2024 в 10:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України в щоденному зведенні повідомило про відключення світла та пошкодження газового об’єкта на Харківщині через обстріл".