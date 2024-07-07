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В Харькове ночью сбили российский беспилотник — Синегубов

Происшествия 08:45   07.07.2024
Оксана Горун
В Харькове ночью сбили российский беспилотник — Синегубов Фото: Генштаб ВСУ

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов и ночном налете «шахедов».

«23:50, г. Харьков, в парковой зоне обезвредили вражеский БПЛА. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала», — проинформировал Синегубов.

Он также сообщил, что в Богодуховском районе обломки сбитого БПЛА повредили административное здание.

О налете «шахедов» ночью предупреждали Воздушные силы ВСУ. Утром командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил, что все 13 БПЛА, которые запустили российские оккупанты, сбили.

Помимо атаки «шахедов», ночью россияне обстреляли село Доброполье в Богодуховском районе. Там загорелась трава на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

В течение суток от обстрелов погиб 47-летний мужчина в Одноробовке, женщина получила ранения. Также пострадавший был в Старом Салтовке — из-за удара «Ланцета». В Волчанске из-за наезда авто на взрывоопасный предмет пострадала женщина.

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Также под обстрелами были с. Новоосиново (загорелась хвойная подстилка на площади 4 га) и с. Цаповка (горела пшеница на площади 4,5 га).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 08:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов и ночном налете «шахедов»".