У Харкові вночі збили російський безпілотник – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів та нічний наліт “шахедів”.
“23:50, м. Харків, у парковій зоні знешкодили ворожий БПЛА. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила”, – поінформував Синєгубов.
Він також повідомив, що в Богодухівському районі уламки збитого БПЛА пошкодили адміністративну будівлю.
Про наліт “шахедів” уночі попереджали Повітряні сили ЗСУ. Вранці командувач ПС ЗСУ Микола Олещук повідомив, що всі 13 БПЛА, які запустили російські окупанти, збиті.
Окрім атаки “шахедів”, вночі росіяни обстріляли село Добропілля в Богодухівському районі. Там спалахнула трава на площі 1,5 тисячі квадратних метрів.
Протягом доби від обстрілу загинув 47-річний чоловік в Одноробівці, жінка отримала поранення. Також постраждалий був у Старому Салтівці – через удар “Ланцету”. У Вовчанську через наїзд авто на вибухонебезпечний предмет постраждала жінка.
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Також під обстрілом були с. Новоосинове (загорілася хвойна підстилка на площі 4 га) та с. Цапівка (горіла пшениця на площі 4,5 га).
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2024 в 08:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів та нічний наліт “шахедів”".