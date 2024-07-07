В Харькове ОСМД будут возмещать расходы на закупку генераторов — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о том, как город в 34-градусную жару готовится к зиме.
В Харькове разработают программу поддержки объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которая будет предусматривать возмещение из городского бюджета части расходов на закупку генераторов, сообщил в частности Терехов.
«Мы очень серьезно готовимся к зимнему периоду, к отопительному сезону. Для нас очень важна подготовка. Мы прекрасно понимаем, что враг будет обстреливать критическую инфраструктуру города. И сегодня у нас нет, к сожалению, ни одного киловатта собственной генерации. Поэтому работаем над системой децентрализации теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения. Работаем с нашими международными партнерами, с финансовыми институциями. К слову, хочу сказать, что в пятницу состоялся Конгресс региональных властей, где очень серьезно на уровне президента Украины, Офиса президента Украины обсуждали вопросы децентрализации теплоснабжения. И хочу сказать особо, что разработана система для взятия кредитных возможностей для ОСМД. Для нас это очень важно, потому что это система софинансирования городских властей и самих ОСМД», — сказал мэр Харькова.
Читайте также: Каждый день есть обстрел – Терехов об ударах КАБами по Харькову (видео)
Он отметил, что в Харькове сейчас есть веерные отключения электроснабжения, как и во всей стране.
«Мы прекрасно понимаем, что напряжения просто не хватает», — констатировал Терехов.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: електрика, зима, опалення, ОСМД, отопление, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове ОСМД будут возмещать расходы на закупку генераторов — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 17:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о том, как город в 34-градусную жару готовится к зиме".