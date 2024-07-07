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В Харькове ОСМД будут возмещать расходы на закупку генераторов — Терехов

Общество 17:08   07.07.2024
Оксана Горун
В Харькове ОСМД будут возмещать расходы на закупку генераторов — Терехов Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о том, как город в 34-градусную жару готовится к зиме.

В Харькове разработают программу поддержки объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которая будет предусматривать возмещение из городского бюджета части расходов на закупку генераторов, сообщил в частности Терехов.

«Мы очень серьезно готовимся к зимнему периоду, к отопительному сезону. Для нас очень важна подготовка. Мы прекрасно понимаем, что враг будет обстреливать критическую инфраструктуру города. И сегодня у нас нет, к сожалению, ни одного киловатта собственной генерации. Поэтому работаем над системой децентрализации теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения. Работаем с нашими международными партнерами, с финансовыми институциями. К слову, хочу сказать, что в пятницу состоялся Конгресс региональных властей, где очень серьезно на уровне президента Украины, Офиса президента Украины обсуждали вопросы децентрализации теплоснабжения. И хочу сказать особо, что разработана система для взятия кредитных возможностей для ОСМД. Для нас это очень важно, потому что это система софинансирования городских властей и самих ОСМД», — сказал мэр Харькова.

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Он отметил, что в Харькове сейчас есть веерные отключения электроснабжения, как и во всей стране.

«Мы прекрасно понимаем, что напряжения просто не хватает», — констатировал Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 17:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о том, как город в 34-градусную жару готовится к зиме".