У Харкові ОСББ відшкодовуватимуть витрати на закупівлю генераторів – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону розповів про те, як місто у 34-градусну спеку готується до зими.

У Харкові розроблять програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), яка передбачатиме відшкодування з міського бюджету частини видатків на закупівлю генераторів, повідомив зокрема Терехов.

“Ми дуже серйозно готуємося до зимового періоду, до опалювального сезону. Для нас дуже важлива підготовка. Ми чудово розуміємо, що ворог буде обстрілювати критичну інфраструктуру міста. І сьогодні в нас немає, на жаль, жодного кіловата власної генерації. Тому працюємо над системою децентралізації теплопостачання, водопостачання, електрозабезпечення. Працюємо з нашими міжнародними партнерами, з фінансовими інституціями. До речі, хочу сказати, що в п’ятницю відбувся Конгрес регіональних влад, де дуже серйозно на рівні президента України, Офісу президента України обговорювали питання децентралізації теплопостачання. І хочу сказати окремо, що розроблена система для взяття кредитних можливостей для ОСББ. Для нас це дуже важливо, бо це система співфінансування міської влади та самих ОСББ“, – сказав мер Харкова.

Він зазначив, що в Харкові зараз є віялові відключення електропостачання, як і по всій країні.

“Ми чудово розуміємо, що напруги просто не вистачає”, – констатував Терехов.