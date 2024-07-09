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Авиаудары по 8 населенным пунктам Харьковщины, более 10 атак — данные Генштаба

Происшествия 08:31   09.07.2024
Оксана Горун
Авиаудары по 8 населенным пунктам Харьковщины, более 10 атак — данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 08:00 9 июля — информация о ситуации на фронте в Харьковской области, авиаударах и потерях врага.

«Авиационные удары противника пришлись по районам населенных пунктов Старица, Волчанск, Вильча, Циркуны, Волчанские Хутора, Глубокое, Малые Проходы, Покаляное Харьковской области», — сообщил Генштаб.

Армия РФ в течение суток атаковала в районах Тихого, Волчанска, Глубокого, Старицы и Сотницкого Казачка. Всего зафиксировали девять боевых столкновений на Харьковском направлении.

Также боевые действия продолжаются под Купянском. На этом направлении за сутки было семь атак — в районах  Берестового, Песчаного и Стельмаховки.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 141 боевое столкновение. Генштаб проинформировал о потерях армии РФ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 08:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 08:00 9 июля — информация о ситуации на фронте в Харьковской области, авиаударах и потерях врага".