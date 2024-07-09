Авіаудари по 8 населених пунктах Харківщини, понад 10 атак – дані Генштабу

У зведенні Генштабу ЗСУ станом на 08:00 9 липня – інформація про ситуацію на фронті в Харківській області, авіаудари та втрати ворога.

“Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вільча, Циркуни, Вовчанські Хутори, Глибоке, Малі Проходи, Покаляне Харківської області”, – повідомив Генштаб.

Армія РФ протягом доби атакувала в районах Тихого, Вовчанська, Глибокого, Стариці та Сотницького Козачка. Загалом зафіксували дев’ять бойових зіткнень на Харківському напрямку.

Також бойові дії продовжуються під Куп’янськом. На цьому напрямку за добу було сім атак – у районах Берестового, Піщаного та Стельмахівки.

Загалом на фронті в Україні зафіксували 141 бойове зіткнення. Генштаб поінформував про втрати армії РФ.