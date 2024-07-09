Live
  • Вт 09.07.2024
  • Харьков  +31°С
  • USD 40.7
  • EUR 44.08

В Харькове воздушная тревога установила очередной рекорд

Происшествия 10:25   09.07.2024
Оксана Горун
В Харькове воздушная тревога установила очередной рекорд Иллюстрация: alerts.in.ua

Воздушная тревога в Харькове и области длилась сутки, 12 часов и 47 минут, информирует система alerts.in.ua.

Воздушная тревога, которую объявили в Харьковской области в 14:27 7 июля, продолжалась до 03:15 9 июля. После перерыва всего в 25 минут ее возобновили. До сих пор самой продолжительной была тревога длительностью почти в сутки.

В целом в июле средняя продолжительность тревог в Харьковской области составляет 5 часов и 16 минут. Их объявляли 24 раза и за это время СМИ 26 раз сообщали о взрывах.

Иллюстрация: alerts.in.ua

Читайте также: Удар россиян по Охматдету гармонизируется с ударами по Харькову — Портников

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW о Харьковском направлении: статус Глубокого неясен, СОУ продвигаются
ISW о Харьковском направлении: статус Глубокого неясен, СОУ продвигаются
08.07.2024, 07:50
Жители Белгородской области начали помечать дома надписью «БНР» (видео)
Жители Белгородской области начали помечать дома надписью «БНР» (видео)
07.07.2024, 18:14
В Харькове воздушная тревога установила очередной рекорд
В Харькове воздушная тревога установила очередной рекорд
09.07.2024, 10:25
Завтра в районе Харькова и пригороде не будет воды
Завтра в районе Харькова и пригороде не будет воды
09.07.2024, 10:47
Удар россиян по Охматдету гармонизируется с ударами по Харькову — Портников
Удар россиян по Охматдету гармонизируется с ударами по Харькову — Портников
09.07.2024, 09:58
На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта)
На Купянском направлении назревает кризис как в Очеретино — Машовец (карта)
09.07.2024, 11:41

Новости по теме:

19:03
Втрое больше, чем в апреле: Терехов назвал число «прилетов» по Харькову в мае
10:21
«У нас была рекордная воздушная тревога» — Синегубов об ударах по Харьковщине
01:02
Последняя тревога на Харьковщине — рекордная с начала полномасштабной войны
23:09
Главные новости Харькова 12.02: проверят все нефтебазы, сводка Генштаба
22:59
Главные новости Харькова 22.01: смертельный обстрел Купянска, школа в укрытии

Вы читали новость: «В Харькове воздушная тревога установила очередной рекорд»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 10:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушная тревога в Харькове и области длилась сутки, 12 часов и 47 минут, информирует система alerts.in.ua".