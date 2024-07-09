В Харькове воздушная тревога установила очередной рекорд

Воздушная тревога в Харькове и области длилась сутки, 12 часов и 47 минут, информирует система alerts.in.ua.

Воздушная тревога, которую объявили в Харьковской области в 14:27 7 июля, продолжалась до 03:15 9 июля. После перерыва всего в 25 минут ее возобновили. До сих пор самой продолжительной была тревога длительностью почти в сутки.

В целом в июле средняя продолжительность тревог в Харьковской области составляет 5 часов и 16 минут. Их объявляли 24 раза и за это время СМИ 26 раз сообщали о взрывах.