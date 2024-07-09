В Харькове воздушная тревога установила очередной рекорд
Иллюстрация: alerts.in.ua
Воздушная тревога в Харькове и области длилась сутки, 12 часов и 47 минут, информирует система alerts.in.ua.
Воздушная тревога, которую объявили в Харьковской области в 14:27 7 июля, продолжалась до 03:15 9 июля. После перерыва всего в 25 минут ее возобновили. До сих пор самой продолжительной была тревога длительностью почти в сутки.
В целом в июле средняя продолжительность тревог в Харьковской области составляет 5 часов и 16 минут. Их объявляли 24 раза и за это время СМИ 26 раз сообщали о взрывах.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: воздушная тревога, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 10:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушная тревога в Харькове и области длилась сутки, 12 часов и 47 минут, информирует система alerts.in.ua".