У Харкові повітряна тривога встановила черговий рекорд
Ілюстрація: alerts.in.ua
Повітряна тривога у Харкові та області тривала добу, 12 годин та 47 хвилин, інформує система alerts.in.ua.
Повітряна тривога, яку оголосили на Харківщині о 14:27 7 липня, тривала до 03:15 9 липня. Після перерви лише у 25 хвилин її відновили. Досі найтривалішою була тривога, що продовжувалася майже добу.
Загалом у липні середня тривалість тривог у Харківській області становить 5 годин та 16 хвилин. Їх оголошували 24 рази, і за цей час ЗМІ 26 разів повідомляли про вибухи.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: воздушная тревога, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 10:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряна тривога у Харкові та області тривала добу, 12 годин та 47 хвилин, інформує система alerts.in.ua".