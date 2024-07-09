Live
  • Вт 09.07.2024
  • Харків  +31°С
  • USD 40.7
  • EUR 44.08

У Харкові повітряна тривога встановила черговий рекорд

Події 10:25   09.07.2024
Оксана Горун
У Харкові повітряна тривога встановила черговий рекорд Ілюстрація: alerts.in.ua

Повітряна тривога у Харкові та області тривала добу, 12 годин та 47 хвилин, інформує система alerts.in.ua.

Повітряна тривога, яку оголосили на Харківщині о 14:27 7 липня, тривала до 03:15 9 липня. Після перерви лише у 25 хвилин її відновили. Досі найтривалішою була тривога, що продовжувалася майже добу.

Загалом у липні середня тривалість тривог у Харківській області становить 5 годин та 16 хвилин. Їх оголошували 24 рази, і за цей час ЗМІ 26 разів повідомляли про вибухи.

Ілюстрація: alerts.in.ua

Читайте також: Удар росіян по Охматдиту гармонізується з ударами по Харкову – Портников

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Куп’янському напрямку назріває криза як в Очеретиному – Машовець (мапа)
На Куп’янському напрямку назріває криза як в Очеретиному – Машовець (мапа)
09.07.2024, 11:41
На Харківщині світло пропадало через спеку та обстріли – Міненерго
На Харківщині світло пропадало через спеку та обстріли – Міненерго
09.07.2024, 11:19
Завтра в районі Харкова та передмісті не буде води
Завтра в районі Харкова та передмісті не буде води
09.07.2024, 10:47
У Харкові закрили рух у центрі до 30 серпня
У Харкові закрили рух у центрі до 30 серпня
09.07.2024, 10:40
У Харкові повітряна тривога встановила черговий рекорд
У Харкові повітряна тривога встановила черговий рекорд
09.07.2024, 10:25
Удар росіян по Охматдиту гармонізується з ударами по Харкову – Портников
Удар росіян по Охматдиту гармонізується з ударами по Харкову – Портников
09.07.2024, 09:58

Новини за темою:

19:03
Терехов повідомив, скільки разів військові РФ вгатили по Харкову у травні
10:21
“У нас була рекордна повітряна тривога” – Синєгубов про удари по Харківщині
01:02
Остання тривога на Харківщині – рекордна від початку повномасштабної війни
23:09
Головні новини Харкова 12.02 : перевірять усі нафтобази, зведення Генштаба
22:59
Головні новини Харкова 22.01: смертельний обстріл Куп’янська, школа в укритті

Ви читали новину: «У Харкові повітряна тривога встановила черговий рекорд»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 10:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряна тривога у Харкові та області тривала добу, 12 годин та 47 хвилин, інформує система alerts.in.ua".