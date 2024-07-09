У Харкові повітряна тривога встановила черговий рекорд

Повітряна тривога у Харкові та області тривала добу, 12 годин та 47 хвилин, інформує система alerts.in.ua.

Повітряна тривога, яку оголосили на Харківщині о 14:27 7 липня, тривала до 03:15 9 липня. Після перерви лише у 25 хвилин її відновили. Досі найтривалішою була тривога, що продовжувалася майже добу.

Загалом у липні середня тривалість тривог у Харківській області становить 5 годин та 16 хвилин. Їх оголошували 24 рази, і за цей час ЗМІ 26 разів повідомляли про вибухи.