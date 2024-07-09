Головні новини Харкова 9 липня: як минула ніч

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07:02

Перерву в тривозі вночі на Харківщині дали на 25 хвилин

Ніч у Харкові та області вкотре пройшла у стані постійної повітряної тривоги. Її головною причиною була активність російської тактичної авіації. Про неї Повітряні сили ЗСУ за ніч попереджали кілька разів. Близько першої ночі захисники неба повідомили про пуски КАБів.

Перерва в тривозі була з 03:15 до 03:40. Про причини її поновлення ПС ЗСУ додатково не інформували, але тривога є актуальною і станом на 07:00 9 липня.