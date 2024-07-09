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Головні новини Харкова 9 липня: як минула ніч

Події 07:02   09.07.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 9 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:02

Перерву в тривозі вночі на Харківщині дали на 25 хвилин

Ніч у Харкові та області вкотре пройшла у стані постійної повітряної тривоги. Її головною причиною була активність російської тактичної авіації. Про неї Повітряні сили ЗСУ за ніч попереджали кілька разів. Близько першої ночі захисники неба повідомили про пуски КАБів.

Перерва в тривозі була з 03:15 до 03:40. Про причини її поновлення ПС ЗСУ додатково не інформували, але тривога є актуальною і станом на 07:00 9 липня.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 07:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".