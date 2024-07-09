Главные новости Харькова 9 июля: как прошла ночь

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07:02

Перерыв в тревоге ночью на Харьковщине дали на 25 минут

Ночь в Харькове и области очередной раз прошла в состоянии постоянной воздушной тревоги. Ее основной причиной была активность российской тактической авиации. О ней Воздушные силы ВСУ за ночь предупреждали несколько раз. Около часа ночи защитники неба сообщили о пусках КАБов.

Перерыв в тревоге был с 03:15 по 03:40. О причинах ее возобновления ВС ВСУ дополнительно не информировали, но тревога актуальна и по состоянию на 07:00 9 июля.