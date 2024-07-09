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Главные новости Харькова 9 июля: как прошла ночь

Происшествия 07:02   09.07.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 9 июля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:02

Перерыв в тревоге ночью на Харьковщине дали на 25 минут

Ночь в Харькове и области очередной раз прошла в состоянии постоянной воздушной тревоги. Ее основной причиной была активность российской тактической авиации. О ней Воздушные силы ВСУ за ночь предупреждали несколько раз. Около часа ночи защитники неба сообщили о пусках КАБов.

Перерыв в тревоге был с 03:15 по 03:40. О причинах ее возобновления ВС ВСУ дополнительно не информировали, но тревога актуальна и по состоянию на 07:00 9 июля.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 07:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".