Главные новости Харькова 9 июля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:02
Перерыв в тревоге ночью на Харьковщине дали на 25 минут
Ночь в Харькове и области очередной раз прошла в состоянии постоянной воздушной тревоги. Ее основной причиной была активность российской тактической авиации. О ней Воздушные силы ВСУ за ночь предупреждали несколько раз. Около часа ночи защитники неба сообщили о пусках КАБов.
Перерыв в тревоге был с 03:15 по 03:40. О причинах ее возобновления ВС ВСУ дополнительно не информировали, но тревога актуальна и по состоянию на 07:00 9 июля.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 07:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".