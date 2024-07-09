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Завтра в районе Харькова и пригороде не будет воды

Общество 10:47   09.07.2024
Оксана Горун
Завтра в районе Харькова и пригороде не будет воды Фото: КП «Харьковводоканал»

10 июля с 9:00 до 18:00 КП «Харьковводоканал» будет ремонтировать насосную станцию, так что без воды останутся Пятихатки и ближайшие населенные пункты Харьковского района.

«С 9:00 до 18:00 10 июля будет прекращено водоснабжение поселков Пятихатки, Лесное, Родичи, Флоринка, а также территорий гольф-клуба и «Фельдман экопарка», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

В КП «Харьковводоканал» посоветовали харьковчанам всегда иметь запас воды для первоочередных нужд.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 10:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 июля с 9:00 до 18:00 КП «Харьковводоканал» будет ремонтировать насосную станцию, так что без воды останутся Пятихатки и ближайшие населенные пункты Харьковского района".