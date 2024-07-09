Завтра в районе Харькова и пригороде не будет воды
Фото: КП «Харьковводоканал»
10 июля с 9:00 до 18:00 КП «Харьковводоканал» будет ремонтировать насосную станцию, так что без воды останутся Пятихатки и ближайшие населенные пункты Харьковского района.
«С 9:00 до 18:00 10 июля будет прекращено водоснабжение поселков Пятихатки, Лесное, Родичи, Флоринка, а также территорий гольф-клуба и «Фельдман экопарка», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
В КП «Харьковводоканал» посоветовали харьковчанам всегда иметь запас воды для первоочередных нужд.
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2024 в 10:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 июля с 9:00 до 18:00 КП «Харьковводоканал» будет ремонтировать насосную станцию, так что без воды останутся Пятихатки и ближайшие населенные пункты Харьковского района".