Завтра в районе Харькова и пригороде не будет воды

10 июля с 9:00 до 18:00 КП «Харьковводоканал» будет ремонтировать насосную станцию, так что без воды останутся Пятихатки и ближайшие населенные пункты Харьковского района.

«С 9:00 до 18:00 10 июля будет прекращено водоснабжение поселков Пятихатки, Лесное, Родичи, Флоринка, а также территорий гольф-клуба и «Фельдман экопарка», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

В КП «Харьковводоканал» посоветовали харьковчанам всегда иметь запас воды для первоочередных нужд.

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