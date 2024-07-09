Завтра в районі Харкова та передмісті не буде води

10 липня з 9:00 до 18:00 КП “Харківводоканал” ремонтуватиме помпову станцію, тож без води залишаться П’ятихатки та найближчі населені пункти Харківського району.

“З 9:00 до 18:00 10 липня буде припинене водопостачання селищ П’ятихатки, Лісне, Родичі, Флоринка, а також територій гольф-клубу та “Фельдман екопарку”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

У КП “Харківводоканал” порадили харків’янам завжди мати запас води для першочергових потреб.