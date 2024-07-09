Завтра в районі Харкова та передмісті не буде води
Фото: КП “Харківводоканал”
10 липня з 9:00 до 18:00 КП “Харківводоканал” ремонтуватиме помпову станцію, тож без води залишаться П’ятихатки та найближчі населені пункти Харківського району.
“З 9:00 до 18:00 10 липня буде припинене водопостачання селищ П’ятихатки, Лісне, Родичі, Флоринка, а також територій гольф-клубу та “Фельдман екопарку”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
У КП “Харківводоканал” порадили харків’янам завжди мати запас води для першочергових потреб.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, вода, КП «Харьковводоканал», новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 10:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 липня з 9:00 до 18:00 КП “Харківводоканал” ремонтуватиме помпову станцію, тож без води залишаться П’ятихатки та найближчі населені пункти Харківського району".