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Завтра в районі Харкова та передмісті не буде води

Суспільство 10:47   09.07.2024
Оксана Горун
Завтра в районі Харкова та передмісті не буде води Фото: КП “Харківводоканал”

10 липня з 9:00 до 18:00 КП “Харківводоканал” ремонтуватиме помпову станцію, тож без води залишаться П’ятихатки та найближчі населені пункти Харківського району.

“З 9:00 до 18:00 10 липня буде припинене водопостачання селищ П’ятихатки, Лісне, Родичі, Флоринка, а також територій гольф-клубу та “Фельдман екопарку”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

У КП “Харківводоканал” порадили харків’янам завжди мати запас води для першочергових потреб.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2024 в 10:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 липня з 9:00 до 18:00 КП “Харківводоканал” ремонтуватиме помпову станцію, тож без води залишаться П’ятихатки та найближчі населені пункти Харківського району".